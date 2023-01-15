Пекин пересмотрел методику подсчета "ковидных" смертей и назвал шокирующие цифры.

В Китае за месяц умерли около 60 000 человек, заболевших COVID-19 во время начавшейся в декабре масштабной вспышки эпидемии. Об этом заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Цзяо Яхуэй, слова которого приводит CNN.

Так, по данным китайских властей, в период с 8 декабря по 12 января в Китае зарегистрировано 59 938 смертей, связанных с COVID.

Отмечается, что ранее Пекин учитывал в качестве жертв коронавируса только тех, кто скончался непосредственно из-за дыхательной недостаточности. Теперь же в статистику включили тех, кто умер от осложнения других болезней на фоне COVID, например, от рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

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Новые шокирующие цифры были опубликованы после того, как Пекин подвергся жесткой критике со стороны Всемирной организации здравоохранения и США за неправдоподобную статистику заболеваемости. На фоне переполненных больниц и моргов власти Китая сообщали о 2-3 тысячах заболевших в день.

По данным китайских властей, пик текущей волны был 23 декабря, когда в "ковидные" больницы обратились более 2,86 миллиона китайцев.

Ситуация с COVID в Китае

За счет жесткого карантина властям Китая почти три года удавалось удерживать на относительно низком уровне заболеваемость коронавирусом в стране.

Однако осенью 2022 года Пекин решил снять большинство карантинных ограничений из-за экономических проблем, вызванных этими ограничениями. После этого заболеваемость коронавирусом в стране резко пошла вверх.

По некоторым данным, в пиковые дни декабря фактическая заболеваемость коронавирусом в Китае могла достигать 37 млн человек в сутки.

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