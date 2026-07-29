Завтракайте этими блюдами, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых болезней.

У каждого человека есть свой любимый завтрак, но не всегда он полезный для здоровья. Если вы привыкли есть жареные сосиски или бекон после пробуждения, то стоит задуматься о здоровье сердца. Утренний прием пищи дает заряд питательных веществ на весь день, поэтому он должен быть разнообразным. При этом стоит избегать избытка соли, сахара и жира, ведь они вредны для сердца.

Врачи разобрались, какой завтрак самый полезный для сердечно-сосудистой системы. А также рассказали, как его можно разнообразить, чтобы вам не приелась одна и та же еда.

Какой самый правильный завтрак для сердца

Рекомендации по утреннему приему пищи опубликовало издание Eating Well со ссылкой на профессионального кардиолога Серджиу Дарабанта из Института сердечно-сосудистых заболеваний Майами.

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Врач советует не пропускать завтраки, даже если у вас плохой аппетит с утра. Ученые считают этот прием пищи самым важным за день. Одно научное исследование показало, что его пропуск значительно повышает риск возникновения метаболического синдрома (комплекс нарушений, который включает ожирение, инсулинорезистентность и повышенное давление - УНИАН).

Хороший завтрак должен включать клетчатку, антиоксиданты и полезные жиры. Такой комплекс поможет зарядиться энергией и чувствовать бодрость в течение дня. Кардиолог рассказал, чем лучше всего завтракать по утрам любителям соленого и сладкого.

Лучший соленый завтрак - цельнозерновой хлеб с авокадо и яйцом

Врач отмечает, что полезно есть на завтрак цельнозерновые тосты с зеленью и яичницей. Такое блюдо сочетает омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и полезные жиры.

Чтобы сделать полезный завтрак быстро, поджарьте на сухой сковороде один ломтик хлеба из цельного зерна. Положите на тарелку горсть свежего шпината, половину авокадо и яйцо-пашот или вареное. Посыпьте блюдо семенами льна или чиа, а также ложкой оливкового масла.

Яйца в этом завтраке являются источником белка, а хлеб с цельным зерном дает клетчатку. Все эти компоненты вместе уменьшают воспаление и снижают уровень "плохого" холестерина.

Лучшим компонентом такого завтрака врач называет авокадо. Американская кардиологическая ассоциация советует есть этот овощ для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, нормализации давления и лучшего тонуса сосудов.

Чтобы блюдо не приедалось, его можно дополнять другими ингредиентами. К примеру, тост можно намазать рикоттой или козьим сыром, украсить свежим помидором и посыпать зеленью. Вместо яйца можно подать тофу.

Если хочется добавить в утренний прием пищи мясо, кардиолог советует избегать сосисок и бекона. Насыщенные жиры и натрий в их составе повышают риск развития гипертонии. Вместо них лучше положить в тарелку курицу, морепродукты, лосось или нежирную говядину. Само блюдо по возможности лучше не посыпать солью (она также вредна для сердца), а подчеркнуть вкус травами и специями.

Лучший сладкий завтрак - цельнозерновая овсянка

Для любителей сладкого тоже есть полезные завтраки на каждый день. Это цельнозерновые овсяные хлопья или овсянка грубого помола. Дарабант советует добавлять в кашу растительное или коровье обезжиренное молоко, свежие ягоды, горсть орехов (грецкий, миндаль) и щепотку корицы. Для подслащения используйте мед.

Такой прием пищи даст вам клетчатку из овсянки, антиоксиданты из ягод и полезные ненасыщенные жиры из орехов. Этот завтрак не приедается, поскольку в нем можно менять набор ягод и орехов.

Самый полезный ингредиент блюда - цельный овес. В нем содержится углевод бета-глюкан, который снижает показатель "плохого" холестерина, улучшает контроль сахара и укрепляет иммунитет. Одно научное исследование показало, что бета-глюкан уменьшает общий риск сердечных заболеваний.

Что касается остальных ингредиентов, то антиоксиданты из ягод помогают защитить клетки сердца от воспалений, а омега-3 жирные кислоты из орехов снижают холестерин. Корица же имеет противовоспалительные свойства.

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