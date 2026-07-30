Какой хлеб полезен для кишечника: гастроэнтеролог и диетолог назвали лучший вариант

По мнению экспертов, хлеб должен содержать клетчатку и полезные минералы.

Здоровый кишечник поддерживает работу многих систем организма и происходящих в нем процессов – от нормального пищеварения до крепкого иммунитета и эффективного обмена веществ. Если во время каждого приема пищи употреблять продукты, полезные для кишечника, можно помочь организму поддерживать эти важные функции.

Один из простых способов сделать это, особенно если вы любите бутерброды и сэндвичи, – правильно выбрать хлеб. Издание Prevention объяснило, какой именно хлеб является лучшим для здоровья кишечника.

"Хлеб вполне может быть частью рациона, полезного для кишечника. Главное – выбирать тот, который содержит клетчатку из цельных зерен, семян, орехов или других богатых питательными веществами ингредиентов, ведь именно клетчатка питает полезные бактерии, поддерживающие здоровый кишечный микробиом", – говорит дипломированный диетолог Стефани Кребтри.

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Исследование, опубликованное в журнале Medicine in Microecology, свидетельствует, что достаточное потребление клетчатки помогает поддерживать разнообразный состав кишечных бактерий, а также увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот.

По словам Кребтри, короткоцепочечные жирные кислоты образуются, когда кишечные микроорганизмы расщепляют клетчатку. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Clinical Nutrition", они помогают поддерживать целостность слизистой оболочки, способствуют здоровому пищеварению и могут защищать от воспалительных заболеваний кишечника.

Лучший хлеб для здорового кишечника

Поскольку клетчатка чрезвычайно важна для здоровья кишечника, Кребтри, а также гастроэнтеролог Рудольф Бедфорд рекомендуют, по возможности, выбирать хлеб из пророщенного цельного зерна (известный также как хлеб Иезекииля).

Цельнозерновой хлеб, в отличие от хлеба, изготовленного из рафинированной муки, содержит больше клетчатки и белка. А процесс проращивания зерна перед его перемалыванием в муку помогает расщеплять антипитательные вещества, содержащиеся в зерне. Как показало исследование, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition, это облегчает усвоение организмом витаминов, минералов и других питательных веществ, содержащихся в хлебе. Другими словами, такой хлеб легче переваривается.

Говоря о более легком пищеварении, оба эксперта также рекомендуют настоящий цельнозерновой хлеб на закваске длительной ферментации. Бедфорд пояснил, что во время ферментации дрожжи частично расщепляют клетчатку, содержащуюся в хлебе, благодаря чему кишечным бактериям легче её переваривать.

"Он действует почти как пребиотик", – добавил врач.

По словам Кребтри, этот процесс также делает хлеб на закваске более легким для пищеварения для людей с нарушениями пищеварения, например с синдромом раздраженного кишечника, а также "может способствовать более плавному изменению уровня сахара в крови после еды".

Если вам не нравится характерный вкус или текстура хлеба Иезекииля или заквасного хлеба, Кребтри советует обратить внимание на хлеб из древних сортов зерновых.

"Хлеб из таких злаков, как однозерная пшеница, спельта и пшеница хорасан, может стать отличным способом разнообразить свой рацион. Он снабжает организм клетчаткой, витаминами, минералами и уникальными растительными соединениями, которые поддерживают общее здоровье и здоровый кишечный микробиом", – говорит она.

В целом любой хлеб, приготовленный из цельнозерновой или цельнопшеничной муки, обеспечит организм достаточным количеством клетчатки, необходимой для кишечника, говорят эксперты. Если у вас уже есть любимый сорт хлеба с минимальным количеством ингредиентов и добавок, который относится к самым полезным вариантам для сэндвичей, можете и дальше его выбирать.

Однако если вы хотите попробовать что-то новое, Кребтри советует обратить внимание именно на пророщенный цельнозерновой хлеб или хлеб на закваске.

"Такие способы приготовления помогают лучше усваивать питательные вещества, улучшают пищеварение и обеспечивают организм клетчаткой, которая поддерживает здоровый кишечный микробиом", – подытоживает она.

Ранее УНИАН писал о том, какой хлеб полезнее для здоровья – белый или цельнозерновой. Как объясняли эксперты, первый лишен клетчатки и части витаминов и минералов, но он легче переваривается, поэтому подходит тем, у кого чувствительный желудочно-кишечный тракт. Второй же богат клетчаткой, что помогает дольше сохранять чувство сытости и стабилизирует уровень сахара в крови.

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