Препараты для похудения могут снижать тягу к алкоголю, - исследование

В целом эксперты провели анализ случаев госпитализации, связанных с употреблением алкоголя, среди 40 703 человек.

Препараты для похудения, такие как Wegovy и Mounjaro, могут быть связаны со снижением числа людей, страдающих алкогольной зависимостью и попадающих в больницу. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что препараты класса GLP-1 в основном применяются для лечения диабета и ожирения, имитируя действие гормонов, которые регулируют уровень сахара в крови и снижают аппетит. Исследования подтверждают, что эти лекарства также могут способствовать снижению потребления алкоголя.

Однако американские ученые подчеркнули, что доказательства "остаются ограниченными и противоречивыми".

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В целом эксперты провели анализ случаев госпитализации, связанных с употреблением алкоголя, среди 40 703 человек, которые с января 2018 года по декабрь 2024 года начали прием либо семаглутида (в том числе под торговым названием Wegovy), либо тирзепатида (также известного как Mounjaro).

"Все они участвовали в четырёх различных исследованиях: клинических испытаниях противодиабетических препаратов; клинических испытаниях препаратов для похудения; исследовании, посвященном лечению больных сахарным диабетом 2-го типа с проблемами алкоголизма; и клинических испытаниях препаратов для людей с ожирением и проблемами алкоголизма", - уточнили в материале.

Анализ показал, что препараты GLP-1 снижают риск госпитализации, связанной с алкоголем, на 26% по сравнению с другими лекарствами от диабета. Среди тех, кто применял препараты для похудения, такой риск был на 32% ниже по сравнению с другими лекарствами от ожирения.

Также инъекции для похудения снижали риск госпитализации, связанной с алкоголем, на 63 % и 65 % соответственно среди пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, страдающих алкоголизмом, и людей с ожирением, имеющих проблемы с алкоголем.

"Это выглядит как обоснованное исследование, которое дополняет растущий массив доказательств того, что препараты GLP-1 могут снижать вред, связанный с алкоголем. Однако это обсервационное исследование, проведенное в США, а новейшие препараты на основе GLP-1 являются дорогостоящими средствами лечения, что означает: вполне вероятно, что между людьми, принимающими препараты на основе GLP-1, и теми, кто их не принимает, могут существовать некоторые важные различия, которые, возможно, не были полностью учтены. Например, более вероятно, что позволить себе эти препараты могут люди из более обеспеченных слоев населения, имеющие лучшую медицинскую страховку. Авторы исследования это признают. "Я бы рассматривал это как придание чуть большего веса новым доказательствам, а не как окончательное слово по этому вопросу", - заявил профессор по вопросам алкогольной политики в Исследовательской группе по вопросам зависимостей Шеффилдского университета Колин Ангус.

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