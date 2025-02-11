Предполагается, что средство резко снижает уровень сахара в крови, что повреждает кровеносные сосуды глаз.

Медики обнаруживают все больше подтверждений того, что люди, принимающие такие препараты, как Ozempic, теряют зрение. Это популярное средство используют для похудения, а также принимают больные сахарным диабетом.

Как пишет Mail Online, уже известно о нескольких исследованиях, авторы которых связывают инъекции с серьезными побочными явлениями. В частности, речь о воспалении и блокировании кровотока к глазам, что приводит к серьезной, порой необратимой потере зрения.

Отмечается, что ученые сейчас описали девять новых случаев, касающихся американцев, которые ослепли после применения семаглутида или тирзепатида - активных компонентов Ozempic и Mounjaro. Например, одна из пациенток, страдающая диабетом, ввела себе только одну инъекцию семаглутида, а уже на следующее утро проснулась и поняла, что не видит на левый глаз. Женщина сразу же прекратила прием препарата, однако через два месяца вынуждена была возобновить лечение из-за прогресса сахарного диабета.

Видео дня

"Через две недели она потеряла зрение и на правом глазу", - сказано в публикации.

Другая пациентка регулярно принимала семаглутид, но через год обнаружила "безболезненную тень" в левом глазу. Симптом также возник после утреннего пробуждения женщины. В ходе обследования медики обнаружили повреждение кровеносных сосудов сетчатки, что привело к слепоте.

Также описывается история американца, у которого через год приема тирзепатида началось кровоизлияние в левом глазу. Несмотря на тревожное проявление, врачи рекомендовали продолжить прием препарата, поскольку не увидели связи между состоянием мужчины и уколами для похудения.

"Эксперты отмечают, что точный механизм этого явления пока не установлен, но предполагается, что препараты вроде Ozempic, резко снижая уровень сахара в крови, могут повреждать кровеносные сосуды глаз, вызывая потерю зрения", - пишет Mail Online.

Другие медицинские новости

Как писал УНИАН, чрезмерное употребление красного мяса неблагоприятно сказывается на здоровье сердца и оказывает негативное влияние на мозг. Масштабное исследование выявило тревожную связь между потреблением красного мяса и повышенным риском развития деменции.

Исследование охватило данные о здоровье и питании 133 771 участника в течение нескольких десятилетий. За это время деменция была диагностирована у 11 173 человек. Ключевым выводом стало то, что у людей, которые потребляли более 20 граммов обработанного красного мяса (например, бекон или хот-дог) ежедневно, риск развития деменции был на 13% выше, чем у тех, кто употреблял минимальное количество этого мяса.

Вас также могут заинтересовать новости: