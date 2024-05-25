Крупное клиническое испытание показало настолько многообещающие результаты, что производитель препарата досрочно приостановил его.

Семаглутид, соединение, входящее в состав лекарственных средств от сахарного диабета и ожирения Ozempic и Wegovy, резко снизил риск сложнений, связанных с почками, проблем с сердцем и смерти у людей с диабетом 2 типа и хронической болезнью почек в ходе крупного клинического исследования.

Результаты могут изменить подход к лечению самых тяжелых пациентов с хронической болезнью почек, котора не поддается лечению, пишет The New York Times. "Это настолько хорошо, насколько возможно", - прокомментировал профессор медицины Медицинской школы Вашингтонского университета и автор исследования Кэтрин Таттл.

Испытание, финансируемое производителем Ozempic Novo Nordisk, оказалось настолько успешным, что компания досрочно прекратила его. Компания попросила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обновить этикетку Ozempic, указав, что препарат можно также использовать для замедления прогрессирования хронического заболевания почек или осложнений у людей с хроническим заболеванием почек.

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В исследовании приняли участие 3533 человека с заболеваниями почек и диабетом 2 типа, около половины из которых еженедельно получали инъекции семаглутида, а половина из них - еженедельную дозу плацебо.

Исследователи наблюдали за участниками через средний период около трех с половиной лет и обнаружили, что у тех, кто принимал семаглутид, вероятность возникновения серьезных заболеваний почек, таких как потеря по крайней мере половины функции почек или необходимость диализа, была на 24% ниже.

Люди, получавшие семаглутид, имели гораздо меньшую вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или от какой-либо другой причины, а также имели более медленные темпы снижения функции почек.

Поражение почек часто происходит постепенно, и симптомы обычно не проявляются до тех пор, пока заболевание не достигнет поздних стадий. Врачи пытаются замедлить ухудшение функции почек с помощью существующих лекарств и модификаций образа жизни, сказала доктор Мелани Хениг, нефролог из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесса, которая не участвовала в исследовании. Но даже при лечении болезнь может прогрессировать до такой степени, что пациентам потребуется диализ или трансплантация почек.

Участники исследования были очень больны — тяжелые осложнения, наблюдаемые у некоторых участников исследования, чаще встречаются у людей на поздних стадиях хронической болезни почек, сказал доктор Джордж Бакрис, профессор медицины Медицинского университета Чикаго и автор исследования.

В частности, результаты являются многообещающими для людей с запущенным заболеванием почек. "Мы можем помочь людям жить дольше", — сказал доктор Владо Перкович, нефролог и исследователь почек из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее и еще один автор исследования.

Болезни почек

Диабет является основной причиной хронической болезни почек, которая возникает, когда почки не функционируют должным образом. На поздних стадиях почки настолько повреждены, что не могут должным образом фильтровать кровь. Это может привести к скоплению жидкости и отходов в крови, что может усугубить высокое кровяное давление и повысить риск сердечных заболеваний и инсульта

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