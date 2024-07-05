По данным врачей, это первый подобный случай в мире.

В Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова провели уникальную операцию для спасения военного.

Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети Facebook. 49-летний Юрий Сичка из Винницкой области был техническим работником в школе. В марте он получил повестку и присоединился к Вооруженным силам Украины. Мужчина получил тяжелое ранение в грудную клетку, когда помогал забирать тела погибших под Бахмутом.

"Вражеский снаряд пробил его легкое и остановился в сердце. После экстренной операции в Днепре, врачи спасли его жизнь, однако оставалась опасная проблема - отверстие в сердечной артерии, через которое кровь попадала в полость сердца, что создавало серьезную угрозу для жизни", - пишут врачи. Видео дня

Военного доставили в Институт сердечной хирургии в Киеве, где ему провели уникальную операцию. Отмечается, что это первый случай в мире, когда подобная операция была проведена именно таким образом. Сейчас мужчину ждет процесс восстановления.

"Выполнили без разреза грудной клетки, используя внутрисосудистый доступ через руку. Этот метод не требовал даже общей анестезии. Во время операции мы использовали внутрикоронарный ультразвуковой аппарат, который позволил нам видеть сосуд изнутри и точно установить специальные стент-графты - металлические конструкции до 5 мм в диаметре, которые закрыли поврежденную зону артерии", - говорится в сообщении.

Сложные операции в Украине

В августе прошлого года стало известно, что военные врачи достали из тела одного из защитников хвостовик мины. Операция прошла успешно.

А Первое медицинское объединение Львова сообщало об операции по удалению части полушария мозга маленькой девочки из Северной Ирландии. Ее семья специально прибыла в Украину, чтобы врачи помогли ребенку.

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