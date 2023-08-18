Раненый военнослужащий находится в стабильном состоянии и готовится к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации.

Украинские военные врачи достали хвостовик мины из тела одного из военнослужащих - для этого пришлось вызвать саперов.

Так, во время дообследования медики одного из прифронтовых госпиталей обнаружили в теле раненого неизвестный посторонний предмет, контуры которого напоминали хвостовик мины, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Врачи вызвали на место бригаду саперов. Специалисты сделали вывод, что предмет можно удалить безопасно.

Видео дня

"После исследования, врачами было принято решение об оперативном вмешательстве и удалении хвостовика, который вы видите сейчас на фото", - рассказали подробности в командовании, опубликовав фото хвостовика в пол- ладони величиной.

По данным врачей, сейчас раненый военнослужащий находится в стабильном состоянии и готовится к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации.

Операции военным

В январе военные врачи успешно провели операцию по удалению гранаты ВОГ, которая не разорвалась и застряла недалеко от сердца раненого военного.

Снаряд удалили в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медиков. Операцию проводили без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.

Вас также могут заинтересовать новости: