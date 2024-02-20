Хирурги впервые без помощи иностранных коллег пересадили кость из голени пациента в челюсть.

Во Львове хирурги центра "Незламні" выполнили сложную микрохирургическую операцию по реконструкции нижней челюсти 25-летнему военнослужащему Андрею Грушко из Херсонской области.

Как сообщается на странице центра в Facebook, как только Андрею исполнилось 18 лет, он решил присоединиться к войску. В начале полномасштабного вторжения служил в Донецкой области. Там в марте 2022 года обломок российского снаряда разбил воину челюсть и едва не лишил жизни.

Во львовский центр военный поступил на операцию по реконструкции нижней челюсти после двух лет лечения в различных медучреждениях Украины. Из-за отсутствия части кости и зубов, он все это время не мог нормально питаться: жевать и есть твердую пищу. Чтобы это исправить, хирурги вставили в челюсть защитника титановый имплант. Однако он не прижился. Тогда медики решили заместить недостающий фрагмент его собственной костью.

"Это одна из самых тяжелых операций в челюстно-лицевой хирургии. Ведь, чтобы кость прижилась надо ювелирно соединить кучу маленьких сосудов толщиной с человеческий волос. Львовские специалисты совместно с американскими коллегами миссии FACE to FACE уже не раз успешно выполняли такие микрохирургические вмешательства. Так, в конце прошлой осени вместе они прооперировали более десяти военных с подобными травмами. Приобретенный опыт позволил львовским челюстно-лицевым хирургам самостоятельно – без помощи иностранных специалистов – взяться за проведение такой сложной реконструктивной операции", - говорится в сообщении.

Врачи забрали часть берцовой кости Андрея вместе с мышцами и сосудами и пересадили ее в челюсть. Медикам удалось успешно сшить все сосуды. После чего хирурги закрыли рану лоскутом собственной кожи пациента.

Отмечается, что сложная микрохирургическая операция длилась 14 часов. Кость прижилась и уже через две недели после восстановления лица Андрей смог поехать к жене и маленькому сыну.

Снайпер из Львова после потери ноги собирается вернуться на фронт

25-летняя снайпер Анастасия Савка на псевдо "Феникс" из Львова, потерявшая ногу на войне, после реабилитации и протезирования снова планирует вернуться на фронт, чтобы защищать будущее своего сына и страны.

С начала вторжения военная в составе 118-й бригады уничтожала врагов на запорожском направлении. Снайпер потеряла ногу, подорвавшись на вражеской мине. Обломки сильно повредили левую ногу защитницы, спасти ее не удалось. У девушки невысокая ампутация, поэтому специалисты центра дают благоприятный прогноз относительно будущего протезирования.

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