Может ли кофе может улучшить настроение: психиатры дали четкий ответ

Кофеин - это стимулятор. Он усиливает дофаминовую сигнализацию в мозге и заставляет человека чувствовать себя более энергичным и бодрым.

Когда человек с трудом справляется с повседневными делами, кофе может помочь перезагрузиться. Он может активизировать работу мозга, повысить концентрацию внимания и улучшить настроение.

Несколько крупных исследований показали, что употребление кофе связано с более низким риском депрессии, пишет The New York Times (NYT). Однако, по словам психиатра Ма-Ли Вонг, это не доказывает, что кофе предотвращает или лечит депрессию.

Как кофе делает человека счастливее

Тем не менее, кофеин - это стимулятор: он усиливает дофаминовую сигнализацию в мозге и заставляет человека чувствовать себя более энергичным, бодрым и вовлеченным, сказал психиатр Рамин Моджтабай.

Вероятно, именно поэтому кофе связан с кратковременным улучшением настроения, особенно в первые несколько часов после пробуждения.

"Кофеин лучше всего поднимает настроение, когда вы находитесь в каком-либо дефиците - будь то недосыпание, работа над сложным проектом или спешка за обычной чашкой кофе", - сказала психолог Лаура Джулиано.

Однако эксперты сказали, что мозг адаптируется к регулярному потреблению кофе, и со временем человек становится менее восприимчив к его воздействию. Поэтому у тех, кто регулярно пьет кофе, улучшение настроения может быть просто облегчением симптомов отмены, таких как усталость и головные боли, сказала Джулиано.

То есть, ежедневная чашка кофе может просто вернуть вас в нормальное состояние, но выход из депрессии все равно приносит удовлетворение, добавила она.

Однако, по словам Джулиано, подлинное улучшение настроения, вероятно, характерно только для тех, кто пьет кофе изредка, поскольку у них еще не выработалась такая же толерантность к кофеину.

Сколько кофе нужно для улучшения настроения

Независимо от того, получаете ли вы настоящее улучшение настроения или просто облегчение симптомов отмены, употребление кофе может быть полезным. Но эффект, вероятно, определяется количеством выпитого. Оптимальная доза для улучшения настроения составляет одну-две чашки, сказал Моджтабай. Слишком малое количество кофе может не оказать существенного эффекта, а слишком большое - вызвать тревогу или нервозность.

Кому не следует пить кофе

Однако для некоторых людей даже чашка кофе может ухудшить их психическое здоровье - особенно если они уже склонны к тревожности или если они пьют кофе поздно вечером, когда это может повлиять на качество сна. Именно поэтому лучше не пить кофе за 6–12 часов до сна. Некоторые врачи также рекомендуют сократить потребление кофе, если человек испытываете тревогу в целом.

Детям до 12 лет также следует избегать кофе, а детям от 12 до 18 лет – ограничить его потребление.

Людям, принимающим определенные лекарства, включая стимуляторы и некоторые психотропные препараты, следует проконсультироваться с врачом по поводу кофе, поскольку это сочетание может повысить риск побочных эффектов.

Эпидемиолог Хунлей Чен посоветовал идти к врачу, если есть симптомы депрессии, поскольку кофе - это не лекарство.

Однако, по его словам, когда у человека с психикой все в порядке, и когда дело доходит до настроения, то одна-две чашки кофе могут только помочь его улучшить.

"Если это ваша привычка и вам подходит, это замечательно", - отметил он.

Однако, как сказала Вонг, если человек не пьет кофе, то ради незначительного улучшения настроения не стот и начинать. Вместо этого она посоветовала хорошо поспать, активно общаться, двигаться, поскольку все это связано с более значительным улучшением психического здоровья.

"Если вы думаете об улучшении своего настроения, вам следует начать заниматься спортом", - сказала Вонг.

