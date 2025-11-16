Врач Питер Аттиа поделился рекомендациями по физическим упражнениям, питанию, отношениям для людей после 75.

Большинство людей в 70 лет сталкиваются с резким ухудшением здоровья, но этого можно избежать.

Об этом сказал эксперт по долголетию, врач, выпускник Стэнфорда Питер Аттиа, пишет Fox News. "В 75 лет люди "падают в пропасть"", - сказал Аттиа о резком ухудшении здоровья у пожилых.

В связи с этим он поделился стратегиями, которые помогут не только прожить дольше, но и оставаться сильными, здоровыми и активными в последнее десятилетие.

1. Тренируйтесь

Аттиа отметил, что с возрастом уровень физической подготовки, силы и подвижности людей становится важнее многих традиционных показателей.

Эксперт по долголетию рассказал, что уделяет тренировкам около 10 часов в неделю, сочетая кардио для сжигания жира, высокоинтенсивные интервальные тренировки (для повышения максимального потребления кислорода) и силовые тренировки для поддержания мышечной массы.

2. Проводите тесты, а не только стандартные анализы крови

Аттиа рекомендует внимательно следить за максимальным уровнем кислорода, потребляемым организмом во время интенсивных физических нагрузок.

"Показатель максимального потребления кислорода (VO2) коррелирует с продолжительностью жизни сильнее, чем любой другой показатель, который я могу измерить. Он предсказывает риск смерти по любой причине, даже в большей степени, чем ваше артериальное давление, уровень холестерина или статус курения", - объяснил он.

Аттия также является сторонником МРТ всего тела, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.

Он также рекомендует пройти тест на APOE — ген, который указывает на повышенный риск болезни Альцгеймера. Наличие одной копии гена примерно вдвое или втрое увеличивает риск развития обыкновенной деменции, в то время как наличие двух копий увеличивает риск в 10 раз и снижает средний возраст начала заболевания на 5–10 лет, согласно исследований.

3. Употребляйте больше белка

Исследования показывают, что увеличение потребления белка связано с увеличением мышечной массы и силы, укреплением иммунитета и снижением болезней.

Аттиа рекомендует потреблять белок в количестве, превышающем рекомендуемое более чем в два раза.

Рекомендуемая суточная норма потребления белка составляет 0,8 грамма белка на килограмм массы тела в день, что составляет 55 граммов для человека весом 70 кг или 73 грамма для человека весом 90 кг.

4. Уделяйте внимание эмоциональному и психическому здоровью

По словам Аттии, эмоциональное и психическое здоровье так же важны, как и физическое.

"Если мы целенаправленно и активно заботимся о своем эмоциональном здоровье, оно действительно может улучшиться", - сказал он.

Для людей в возрасте в этом влане важными являются поддерживающее сообщество, здоровая социальная среда и регулярное общение с людьми, которые заботятся друг о друге.

5. Оптимизация "пограничного десятилетия"

Хотя упадок сил неизбежен, Аттиа заявил, что его цель - сделать то, что он называет "пограничным десятилетием", максимально приятным.

"Пограничное десятилетие никуда не денется. У всех нас будет последнее десятилетие жизни", - сказал он.

"Я объясняю пациентам, что в последние 10–15 лет жизни, если ничего не предпринимать, уровень когнитивных и физических возможностей снизятся примерно до 50% от общего", - отметил врач.

