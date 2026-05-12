Кризис государственного инсулина: СМИ узнали, намеренно ли 'ИНДАР' доводят до банкротства

Согласно последним исследованиям за 2025 год, доля украинских производителей инсулина сократилась с 58% в 2019 году до ничтожных 18%.

Предприятие по производству инсулина "ИНДАР", которое должно было стать гарантом доступных лекарств для украинцев, демонстрирует катастрофическое падение по всем показателям.

Рынок критически важного препарата для сотен тысяч людей захватывают иностранные корпорации, а государственный гигант превращается в убыточный актив, который готовится к переходу в частные руки. Подробнее читайте на "Телеграфе": Дороже, чем в Европе: что не так с государственным инсулином в Украине.

Что происходит с "ИНДАРом"

Согласно последним исследованиям за 2025 год, доля украинских производителей инсулина упала с 58% в 2019 году до мизерных 18%. Государственный "ИНДАР" сегодня контролирует лишь 6% рынка, тогда как датская Novo Nordisk - 46%.

Видео дня

Еще один неприятный момент в том, что препарат "Хумодар" от "ИНДАРа", который должен был стать дешевой альтернативой, сейчас стоит дороже польских и немецких аналогов. Таким образом, государство, создавшее предприятие, чтобы сделать инсулин дешевле, теперь продает его дороже, чем частные зарубежные игроки.

При этом прибыль "ИНДАРа" сократилась втрое - с 32 млн грн в 2022 году до 12,4 млн грн в 2025-м. В то же время иностранная компания luraq Investment Limited, владеющая около 29% акций госпредприятия, через суд пытается реализовать "первоочередное право" на выкуп государственной доли (более 70%). Возможна попытка получить полный контроль над стратегическим предприятием без открытого аукциона, конкуренции и рыночной цены.

Кто мог привести "ИНДАР" к упадку

Еще в 2012 году предприятие возглавила Любовь Вишневская. Благодаря решению суда она до сих пор находится в должности, хотя ее контракт истек еще в 2015 году. Несмотря на обвинения в саботаже решений Наблюдательного совета и закупках через сеть дистрибьюторов-посредников, искусственно завышающих цену, Вишневская остается неприкосновенной.

Кроме того, может иметь место конфликт интересов. Дело в том, что Вишневская до сих пор является совладелицей частных компаний (ООО НИМФА "РИДАН" и "МФК РИДАН – ИНЖИНИРИНГ"), работающих в той же отрасли. Возможно, здесь и кроется ответ на вопрос, почему государственный завод стабильно теряет заказы в пользу частных производителей.

"ИНДАР" планомерно доводят до банкротства?

История "ИНДАРа" выглядит как постепенное вытеснение государственного производителя с рынка. Доля предприятия критически сократилась, финансовые показатели падают, а продукция, похоже, теряет конкурентоспособность. При этом решения руководства непонятны и остаются без публичного объяснения.

Возникает вопрос - не доводят ли "ИНДАР" до банкротства планомерно? В этом случае может произойти переход актива под контроль новых владельцев.

Почему молчит государство

Возникает вопрос, почему государство не реагирует на ситуацию, когда "ИНДАР" годами доводится до упадка и создаются условия для его передачи в частные, в частности иностранные, руки. Удивляет, что Фонд госимущества Украины до сих пор не озвучивал публичной позиции по этому вопросу.

Вас также могут заинтересовать новости: