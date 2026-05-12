Телеведущий поделился одной привычкой, которая помогла ему дожить до 100 лет

Ведущий-натуралист и документалист Дэвид Аттенборо, который 8 мая отпраздновал свой 100-й день рождения, раскрыл главные правила своего долголетия в комментарии изданию Today.

По его словам, одним из ключевых изменений стал переход на полувегетарианскую диету. Ученый старается избегать мяса, когда это возможно, хотя и не отказался от него полностью.

Он признался, что с возрастом почувствовал – тяжелая мясная пища ему больше не нужна. Исследователь может месяцами не есть свинину или говядину, но оставляет в рационе рыбу и сыр. А если организм очень просит – позволяет себе небольшое исключение без лишних угрызений совести.

По мнению мужчины, долголетие невозможно без цели. Поэтому он подчеркивает, что важно иметь дело, которое заставляет вас с радостью просыпаться каждое утро. Для самого Дэвида – это наука и фильмы.

Также он советует всем заводить домашних питомцев или просто любить животных. Ведь наблюдение за кошками, собаками и даже за птицами помогает нам быть спокойнее и здоровее.

Напоследок Аттенборо дал простой совет: ежедневно проводить хотя бы 10 минут наедине с природой. Во время прогулки не стоит спешить – нужно остановиться, выдохнуть и рассмотреть красоту вокруг. Это помогает расслабиться и перезагрузить мозг.

Долгожительница из США

Ранее УНИАН писал о женщине, которая отпраздновала свой 105-й день рождения. По ее словам, главное в долгой жизни – не нервничать, быть доброй к людям и уметь радоваться тому, что имеешь. Сейчас она ведет довольно активную жизнь, ежедневно делает легкую гимнастику, гуляет, танцует, общается с друзьями и смотрит спортивные матчи. Также женщина не отказывает себе в любимых вещах – в частности, иногда пьет виски Fireball и даже называет это одним из своих маленьких удовольствий.

