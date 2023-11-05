Диетологи также назвали, какой суп, среди всего разнообразия является, самым полезным

Разные супы занимают большую часть меню многих из нас и многие его едят каждый день. В связи с этим специалисты объяснили, что происходит с организмом, если есть это блюдо ежедневно.

В первую очередь улучшится здоровье кишечника, отметили диетологи, пишет Eatthis. "Овощной суп богат клетчаткой, что отлично подходит для пищеварения и насыщения, а многие овощи содержат пребиотическую клетчатку, которая может помочь питать полезные бактерии в кишечнике", - объяснила диетолог Мэгги Михальчик.

"Суп может быть важным источником белка, особенно если он приготовлен на костном бульоне", - добавила диетолог Элизабет Уорд.

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А включение в блюдо нежирных источников белка, таких как курица, рыба или тофу, также может повысить чувство сытости.

Также специалисты отметили, что некоторые супы могут обладать лечебными свойствами. Так куриный суп обладает противовоспалительным действием, особенно при простудах. Ученые выяснили, что такой суп имеет "лечебную активность".

Специалисты отметили, что при всем разнообразии супов, научно подтверждено, что самым полезным является овощной. Такие супы полны минералов, витаминов и биологически активных растительных соединений, которые приносят пользу здоровью. Они отлично насыщают и способствуют стабильному водному балансу организма. Диетологи добавили, что согласно исследованиям, суп может вызвать большее чувство сытости, чем твердая еда. Исследования даже показали, что суп способствует похудению, поддержанию нормального веса и снижению риска ожирения.

Диетолог Тоби Амидор в связи с этим отметила, что "если это суп на основе бульона с большим количеством овощей и бобов, это отличный способ получить клетчатку, витамины-антиоксиданты А и С и калий".

При этом важно отметить, что иногда съедая супа в качестве основного блюда, человек может не наесться. Диетологи объяснили, что некоторые супы не очень сытны, если в них не хватает основного макроэлемента, например, белка, сложных углеводов, что может привести к недостаточному питанию и чрезмерным перекусам.

Также эксперты предупредили, что супы, приготовленные с густыми сливками вместо бульона, могут оказаться калорийными бомбами, и они, как правило, содержат большое количество насыщенных жиров - не тех, которые полезны для сердца.

При всем этом диетологи сошлись во мнении, что домашний суп, а не заказанный в ресторане или купленный в магазине, всегда является лучшим вариантом для здоровья.

Диетологи советуют выбирать для приготовления идеального полезного супа в домашних условиях нежирный источник белка, сложные углеводы, овощи и бульонную основу.

Польза овощей

Ученые давно призывают включать в свой рацион побольше овощей и фруктов, особенно тем, кто хочет держать под контролем свой вес. Они отмечают, что пользу для здоровья от употребления овощей трудно переоценить.

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