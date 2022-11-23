Чеснок считается не только ароматной приправой, но и полезным продуктом, который ценят за лечебные свойства и целебный состав. Правда, есть случаи, когда чеснок может стать настоящим ядом.

Благодаря своим полезным свойствам чеснок прочно поселился на кухне. Чаще всего его используют как приправу к различным блюдам: мясным, рыбным, различным супам и соусам, салатам – вкусно и полезно!

Но издавна известно, что кроме вкусовых свойств чеснок имеет полезные элементы для организма человека.

Какие болезни лечит чеснок

По данным экспертов, чеснок содержит белки, жиры, клетчатку, аскорбиновую кислоту, карбогидрат. В его составе огромное количество микро- и макроэлементов, среди которых - калий, кальций, натрий, железо, фосфор, марганец, цинк и йод. Кроме того, в чесноке содержатся витамины В, С, D, Р, фитонциды, эфирное масло и соединения серы.

Чеснок используют в качестве дезинфицирующего средства и даже для быстрого заживления ран. А регулярное употребление чеснока приводит к заметному снижению риска развития рака простаты у мужчин.

Так, специалисты выяснили, что ежедневное употребление лука и чеснока снижает вероятность развития рака на 50%. Онкологи объясняют эту особенность чеснока присутствием в нем серосодержащего вещества аллиума, которое и придает ему характерный запах.

Чеснок так же рекомендуется для профилактики заболеваний горла, при легочной астме, при заболеваниях нервной системы, излечивает подагру, борется с болезнями суставов. Применяется чеснок и для лечения заболеваний селезенки, быстро выводит излишние газы из организма, рекомендуется при заболеваниях желудка и при легочных язвах.

Содержащиеся в чесноке вещества усиливают аппетит, повышают работоспособность печени, желудка, кишечника, обладают мочегонным, противоглистным, спазмолитическим, болеутоляющим и противомикробными действиями.

Как может навредить чеснок

Как правильно есть чеснок? Специалисты рекомендуют употреблять чеснок в сыром виде, ибо после термической обработки он теряет полезные свойства.

Как и любой другой продукт чеснок нужно употреблять в меру: если съесть его слишком много, он может стать настоящим ядом для вашего организма! А особенно вред чеснока сказывается на печени. Вот именно поэтому нельзя есть чеснок каждый день: если употреблять его 7 дней в неделю, то вероятность развития ожирения печени у вас будет выше.

Кроме того довольно часто можно встретить истории, что людям приходилось пить чеснок как таблетку. Так вот, ни в коем случае нельзя глотать целиком зубчики чеснока: это может привести к повреждениям пищевода!

Стоит отметить, что чеснок может вызывать аллергические реакции в организме человека. К примеру, измельчённый чеснок в случае контакта с кожей человека длительное время может вызывать раздражение и даже ожог.

Кому нельзя есть чеснок

Люди с лишним весом должны иметь в виду, что чеснок еще больше усиливает аппетит.

Также чеснок противопоказан людям, имеющим язву желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, геморрой, заболевание почек и печени, эпилепсию.

Врачи не рекомендуют употреблять чеснок женщинам во время беременности, а также кормления грудью.

Специалисты утверждают, что здоровому человеку достаточно съедать в день 1-2 зубчика чеснока для поддержания иммунитета и профилактики различных заболеваний. Максимальная доза - 3-5 зубчиков свежего чеснока в день.

Почему нельзя есть чеснок на ночь: видео

Теперь вы знаете, в чем польза и вред чеснока, в чем секреты правильного употребления чеснока и чем чеснок вред для желудка. Ранее УНИАН писал о том, как убрать запах чеснока изо рта, а так же, когда сажать озимый чеснок.

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