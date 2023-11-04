Если вы страдаете высоким уровнем холестерина, знайте, что состояние можно улучшить с помощью диеты, добавив в рацион побольше овощей.

Диетологи советуют добавить в рацион больше брюссельской капусты, чтобы снизить уровень холестерина.

Учитывая, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, только 9% людей съедают рекомендуемое количество овощей в день, любой овощ, который вы едите прямо сейчас - это победа, пишет Eatingwell.com.

Но если вы страдаете высоким уровнем холестерина, знайте, что состояние часто можно улучшить с помощью диеты. Эти диетические изменения включают в себя употребление овощей, особенно определенных видов.

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Как объяснили специалисты, избыток холестерина становится проблемой, поскольку может образовывать отложения на внутренних стенках артерий, делая их узкими и менее гибкими. Это приводит к атеросклерозу, который увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Овощи полезны для сердца, поскольку содержат особый тип клетчатки, называемой растворимой клетчаткой. "Растворимая клетчатка связывает и выводит холестерин из организма посредством дефекации", - пояснила доктор медицинских наук Вероника Роуз.

Хотя все овощи приносят целый ряд преимуществ по снижению уровня холестерина, есть один, который претендует на первое место: брюссельская капуста.

Полчашки брюссельской капусты содержит 4 грамма клетчатки, 2 грамма из которой являются растворимой. Добавление всего 5-10 граммов растворимой клетчатки в день в рацион из таких продуктов, как овощи, может снизить общий и "плохой" холестерин как минимум на 5–11 пунктов.

Кроме того, свободные радикалы естественным образом вырабатываются в организме, но если их не контролировать, они могут вызвать окислительный стресс, который увеличивает риск возникновения болезней сердца. Антиоксиданты помогают нейтрализовать это окислительное повреждение, помогая предотвратить повреждение клеток. С этим также справляется брюссельская капуста, богатая антиоксидантами.

По словам Роуз, брюссельская капуста содержит антиоксиданты кверцетин и кемпферол. Эти полезные соединения могут помочь снизить окислительный стресс в организме.

Кроме этого, исследование показало, что употребление большего количества овощей семейства крестоцветных (брокколи или брюссельская капуста) снижает риск атеросклероза. В исследовании пожилые женщины, которые потребляли наибольшее количество этих овощей в день, имели на 46% меньшие шансы на атеросклероз по сравнению с теми, кто ел самое низкое количество.

Диетологи предупредили, что высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но изменения в диете и образе жизни могут оказать существенное влияние на этот уровень. Одним из наиболее мощных диетических изменений является увеличение количества клетчатки в рационе, чего можно добиться, потребляя рекомендуемые 2,5–3,5 стакана овощей в день. Именно поэтому специалисты рекомендуют снижать уровень холестерина именно брюссельской капустой.

Чем снизить холестерин

Повышенный уровень холестерина является проблемой для многих. Ученые постоянно говорят о том, что высокий уровень холестерина способствует возникновению многих серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты. Поэтому специалисты назвали три продукта на завтрак, которые помогут снизить уровень холестерина.

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