Она отметила, что есть девять неочевидных продуктов, которые нужно исключить из рациона людям в группе риска.

То, что ест человек, может значительно повысить или понизить риск определенных состояний здоровья и заболеваний. Это относится и к инсультам — опасным для жизни неотложным состояниям, возникающим при прекращении кровоснабжения части мозга.

По словам авторитетного врача и эксперта в области здоровья Сары Джарвис, для того, чтобы избежать подобных проблем, нужно исключить из рациона продукты, повышающие кровяное давление, особенно, если человек подвержен риску инсульта, передает Express.co.uk.

"Высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина - два самых больших фактора риска инсульта и сердечного приступа. Количество соли в рационе особенно важно", - отметила она.

Доктор пояснила, что соль повышает кровяное давление, заставляя организм удерживать больше воды, оказывая давление на стенки кровеносных сосудов. "Избыток жидкости давит на стенки ваших артерий, которые несут кровь от вашего сердца по всему телу и приводит к повышению артериального давления. А оно может привести к закупорке артерий, которые снабжают кровью ваш мозг - другими словами, к инсульту", - доходчиво объяснила эксперт.

Доктор Джарвис рекомендовала избегать продуктов с высоким содержанием соли.

"Обработанные и копченые продукты, такие как салями, копченая рыба, мясные деликатесы и колбасы, содержат очень много соли, как и соленые закуски, такие как чипсы и орехи", - напомнила она.

Вместе с тем специалист предупредила о "менее очевидных" продуктах, содержащих много соли, включая консервированные супы и кетчупы.

"Большая часть соли, которую мы едим, поступает из менее очевидных источников - консервированных супов и тушеных блюд, подливок, соевого соуса, кетчупов, приправ и солений, пиццы, готовых блюд и даже хлеба", - отметила она и добавила, что поэтому важно выбирать продукты с низким содержанием соли, чтобы минимализировать риск инсульта.

Издание напомнило, что суточная норма употребления соли составляет всего 6 гр.

Чтобы снизиь риск инсульта доктор Джарвис также советует регулярные физические упражнения и поддержание веса в нормальных пределах. А еще важно бросить курить.

Явные признаки инсульта

У человека, у которого случился инсульт лицо может опуститься на одну сторону, он не может улыбаться, или его рот или глаз могли опуститься.

Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.

Речь может быть невнятной или искаженной, или человек вообще не может говорить, несмотря на то, что кажется бодрствующим. Также могут быть проблемы с пониманием того, что вы им говорите.

Если вы заметили у кого-то такие признаки, то стоит немедленно вызывать бригаду скорой помощи, поскольку потеря времени чревата смертью для пациента.

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