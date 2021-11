Есть и худеть вполне реально, главое - правильно составить рацион и не перебарщивать с размером порций.

Диетологи из США назвали три сезонных продукта, которые помогут похудеть и обогатят организм витаминами. Осенняя диета только кажется скудной, ведь сейчас - самое время для некоторых овощей и фруктов, которые станут отличным дополнением к рациону.

Об этом сообщает тематическое издание о питании и похудении "Eat This, Not That!".

Яблоки для похудения

В одном большом яблоке содержится 19% от ежедневной нормы клетчатки, употребление такого сезонного лакомства поможет избавиться от нескольких лишних килограмм и позитивно скажется на всем организме.

Читайте такжеКето рецепты для начинающих: чем питаться на диете и не считать калорииПредотвращение рака, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, болезни Альцгеймера, улучшение работы ЖКТ и легких, укрепление костей - яблоки не только помогают худеть, они еще и спасают от множества недугов.

Для похудения стоит добавлять яблоки в салаты с капустой и грецкими орехами и даже в бутерброд с ломтиками мяса. Фрукт отлично подчеркнет вкус и добавит необычный хруст. Также яблоки можно использовать в качестве полноценного перекуса - вместо мучного и снеков.

Тыква для похудения

Тыква по праву считается одним из самых главных овощей осени. Из нее можно делать гарниры, сладкие блюда и простые полезные перекусы. Тыква богата клетчаткой, поэтому употребление такого овоща позволяет сохранять сытость и меньше переедать.

Читайте такжеКак приготовить тыквенный суп-пюре: 4 рецепта первого блюдаТыква содержит в себе много воды и мало калорий, при этом она богата витаминами и минералами. Пюре из тыквы станет отличной добавкой в смузи и супы, а если добавить в него немного овсяных хлопьев и ореховой пасты - получится отличный снек без выпечки.

Тыкву можно запечь, сварить или протушить. Не менее важны в тыкве и семечки - отличная и полезная добавка к пище, которая также поможет похудеть. Ими можно посыпать салаты или добавлять их в смузи.

Брюссельская капуста - польза и влияние на снижение веса

Крестоцветные овощи, именуемые брюссельской капустой, являются идеальной пищей для похудения, считают диетологи. В этом продукте много клетчатки, мало калорий, он отлично сочетается с рыбой или курицей.

Многие не любят брюссельскую капусту и считают ее невкусной. Однако ее можно готовить не только на пару. Продукт можно запечь - тогда он поразит даже самых придирчивых гурманов. Брюссельская капуста - отличная альтернатива картофелю. Она утоляет голод и не станет причиной лишних килограммов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что диетологи назвали лучшие овощи для здорового снижения веса. При этом специалисты предупредили, что не следует чрезмерно упорствовать в вопросе похудения.

