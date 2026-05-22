Минеральная вода помогает поддерживать здоровье и может оказывать положительное влияние на работу организма.

Минеральную воду многие воспринимают просто как альтернативу обычной питьевой воде, однако благодаря своему природному составу помогает минералка от изжоги, при отравлении и даже для профилактики некоторых хронических заболеваний.

Ранее мы писали, кому нельзя пить минеральную воду, а о том, чем такая вода отличается от других и в каких количествах ее можно пить, объясняют эксперты из Healthline.

Чи корисна мінералка для шлунка - з чим вона допомагає

Минеральная вода добывается из подземных источников и разливается прямо на месте добычи. Соответственно, в отличие от обычной воды, она содержит природные минералы и микроэлементы – прежде всего кальций, магний, натрий, гидрокарбонаты и фтор. Причем именно состав определяет как вкус воды, так и ее влияние на организм.

Состав минеральной воды зависит от источника, поэтому одна вода может заметно отличаться от другой, но одним из главных ее преимуществ считается поддержка здоровья костей: кальций и магний участвуют в формировании и укреплении костной ткани, а по данным исследования из Национальной библиотеки медицины США (NLM), кальций из минеральной воды усваивается не хуже, чем из молочных продуктов.

Более того, согласно другому исследованию из NLM, вода с высоким содержанием магния и кальция помогает снижать давление. Эти минералы участвуют в работе сосудов и сердца, поэтому их нехватка нередко связана с гипертонией.

Также нельзя не упомянуть, насколько полезна минеральная вода для почек – она помогает снизить концентрацию солей в моче, нормализовать ее pH и уменьшить риск образования камней и воспалений мочевыводящих путей.

И наконец, положительное влияние минералки возможно и на сердце: в исследовании из журнала Elsevier Science у людей, регулярно пьющих газированную минеральную воду, снижался уровень "плохого" холестерина и триглицеридов, а уровень "хорошего" холестерина, наоборот, повышался.

Вред и польза минералки – сколько ее можно пить

Богатая магнием и сульфатами минералка при отравлении помогает восстановить водно-солевой баланс, поддерживает работу кишечника и способствует более быстрому выведению токсинов из организма.

Но при всех плюсах у такой воды есть и недостатки – некоторые виды содержат слишком много натрия, поэтому не подходят людям, которым рекомендована малосолевая диета.

Кроме того, пластиковые бутылки могут содержать микрочастицы пластика, а их влияние на здоровье пока до конца не изучено.

Что касается того, в чем вред газированной минералки – она немного повышает кислотность во рту, однако для зубной эмали это все равно гораздо безопаснее сладких газированных напитков.

Более того, углекислый газ в ее составе может усиливать выработку желудочного сока, из-за чего у людей с гастритом, язвой или рефлюксом часто появляются изжога, боли и вздутие.

Сколько можно пить минералки

Приемлемое количество минеральной воды зависит от уровня ее минерализации: столовую можно пить практически без ограничений, лечебно-столовую – не более 0,5–1 литра в день, а лечебную – только по назначению врача, обычно по 1 стакану перед приемом пищи.

Если злоупотреблять сильно минерализованной водой, это может нарушить водно-солевой баланс и ухудшить течение хронических заболеваний.

