Прежде всего, как отметила диетолог, противовоспалительные свойства цветной капусты помогут уменьшить хроническое воспаление во всем организме и улучшить состояние здоровья.

Цветная капуста богата питательными веществами, которые придают ей уникальные преимущества, такими как клетчатка, витамин С, витамин К и холин.

Эти свойства дают вам вескую причину есть его часто или даже ежедневно, пишет Eatingwell. Самое главное то, что цветная капуста богата клетчаткой, которая в свою очередь поможет наладить пищеварение, усвоение питательных веществ и иммунную функцию, сказала диетолог Николь Эндрюс.

Может снизить риск рака

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Это она из причин, по которой этот овощ стал более популярным. Цветная капуста содержит такие соединения, как сульфорафан и глюкозинолаты, которые поддерживают процессы детоксикации в организме, подавляют рост раковых клеток и даже вызывают их гибель.

Может улучшить здоровье сердца

Благодаря высокому содержанию клетчатки и тем же соединениям, которые могут помочь предотвратить рак, цветная капуста может дать толчок сердцу, снижая уровень холестерина, уменьшая воспаление и поддерживая общее здоровье сердца, сказала Эндрюс.

Улучшает пищеварение

Благодаря содержанию пребиотической клетчатки цветная капуста помогает питать полезные бактерии в кишечнике. "Наличие здорового кишечного микробиома имеет решающее значение для общего здоровья, не говоря уже о снижении риска рака толстой кишки", - отметила Эндрюс. Клетчатка также способствует здоровому пищеварению и помогает поддерживать регулярный стул.

Может помочь уменьшить воспаление

Если у вас воспалительное заболевание кишечника или синдром раздраженного кишечника, вы знаете, каково это – иметь воспаление в кишечнике. По словам Эндрюс, поскольку цветная капуста богата антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, она может уменьшить воспаление.

Противовоспалительные свойства цветной капусты выходят за рамки кишечника; это может помочь уменьшить системное (хроническое) воспаление во всем организме. Укрощение хронического воспаления может помочь снизить риск последствий для здоровья.

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