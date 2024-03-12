Специалисты выделили пять напитков, которые являются незаменимыми, если вы хотите сохранить здоровье мозга и память.

Диетологи назвали напитки, ежедневное употребление которых позволит сохранить когнитивные функции и мозг здоровыми людям старше 40 лет.

Диетолог Крутика Нанавати назвала пять напитков для улучшения здоровья мозга: зеленый чай, кофе, латте с куркумой, воду и черничный сок, пишет She Finds.

1. Зеленый чай

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Он является мощным напитком для когнитивных функций и памяти. Нанавати отметила, что эти преимущества обязаны антиоксидантам, называемым катехинами. Именно они защищают мозг от окислительного стресса и снижают риск нейродегенеративных заболеваний. Зеленый чай также содержит кофеин, который может улучшить настроение, время реакции и память. Кроме того, он отлично подходит для похудения.

2. Кофе

По словам Нанавати, помимо потенциальных свойств сжигания жира, он также может творить чудеса с мозгом. "Кофе, как и зеленый чай, содержит кофеин и антиоксиданты", - объяснила она. "Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, улучшая когнитивные функции, настроение и внимательность. Регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

3. Латте с куркумой

Куркума - одна из самых полезных специй благодаря своим противовоспалительным свойствам. А при регулярном употреблении она также может улучшить память и когнитивные функции. "Куркума содержит куркумин, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами", - рассказала Нанавати. "Он может улучшить функцию мозга и замедлить возрастное снижение за счет усиления нейротрофических факторов мозга и уменьшения воспаления", - подчеркнула диетолог.

4. Вода

"Гидратация играет решающую роль в поддержании когнитивных функций и памяти", - подчеркнула Нанавати. "Даже легкое обезвоживание может ухудшить внимание, память и настроение. Ежедневное употребление достаточного количества воды необходимо для общего здоровья и функционирования мозга, особенно для людей старше 40 лет, для борьбы с возрастным снижением запаса воды в организме.

5. Черничный сок

Нанавати рекомендует этот напиток как сильнодействующий на здоровье мозга, из-за содержания в нем флавоноидов, "которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами". "Эти вещества могут улучшить связь между клетками мозга и повысить пластичность, что помогает клеткам мозга образовывать новые связи, улучшая память и когнитивные функции", - объяснила она. "Регулярное употребление черничного сока может обеспечить защиту от потери памяти и снижения когнитивных функций", - отметила специалист. При этом диетолог посоветовала обязательно следить за содержанием сахара в соке, поскольку чрезмерное употребление в конечном итоге может принести больше вреда, чем пользы.

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Для общего здоровья питание мозга является важнейшим аспектом. Мозг, являющийся эпицентром наших когнитивных функций, эмоций и жизненной силы, требует особого внимания и заботы. Как рассказала врач-диетолог Экта Сингхвал, поддержание оптимального здоровья мозга предполагает включение сбалансированной и богатой питательными веществами диеты.

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