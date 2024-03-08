Специалисты считают, что в основе средиземноморской диеты лежит спорное утверждение.

Оливковое масло является основным ингредиентом средиземноморской диеты, которая семь лет подряд считается лучшей диетой в мире.

Теперь эксперты предупредили, что шумиха вокруг оливкового масла, возможно, привела к тому, что некоторые люди, сидящие на диете, свели на нет усилия похудеть и напротив - даже набрали дополнительные килограммы, пишет New York Post. Издание привело пример, что клиент нью-йоркского диетолога Мишель Рутенштейн потреблял целую чашку оливкового масла ежедневно, потому что считал, что оно "исключительно полезно для здоровья", но Рутенштейн отметил, что это имело отрицательный эффект.

"Такое экстремальное поведение не только препятствовало его усилиям по снижению веса, но и отрицательно повлияло на уровень холестерина, поскольку такие большие объемы оливкового масла могут содержать много насыщенных жиров, что сводит на нет его предполагаемые преимущества", -объяснила диетолог.

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Тем не менее, по общему мнению, оливковое масло относительно полезно для здоровья, особенно когда дело касается приготовления пищи.

"С точки зрения риска/пользы и стоимости использование оливкового масла первого холодного отжима представляет собой очень низкий риск, низкую стоимость и, скорее всего, полезно для большинства людей в контексте положительного воздействия на маркеры риска воспалений", - добавила диетолог Кэтлин Лопес.

Исследование показало, что добавление большего количества оливкового масла в рацион может снизить риск смерти от деменции. "Исследование подкрепляет рекомендации по питанию, в которых рекомендуются растительные масла, такие как оливковое масло, и предполагает, что эти рекомендации не только поддерживают здоровье сердца, но и мозга", - сказала диетолог и научный сотрудник Гарвардского университета Анн-Жюли Тессье.

Исследования показывают, что регулярное использование оливкового масла вместо животных или обработанных жиров приводит к более здоровому питанию.

"Некоторые антиоксидантные соединения в оливковом масле могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, потенциально оказывая прямое воздействие на мозг", - добавила Тессье.

Одна порция оливкового масла составляет одну столовую ложку и 119 калорий, и Рутенштейн предупредила, что из-за количества калорий могут возникнуть проблемы, если переусердствовать. "Чрезмерное потребление оливкового масла без контроля порций может привести к дисбалансу в потреблении энергии... и увеличению веса или трудностям с похудением", - пояснила она.

Одной из причин, по которой чрезмерное потребление оливкового масла вызвало беспокойство диетологов, является его пропаганда в соцсетях известными людьми. Оливковое масло люди пьют ложками, сбрызгивают мороженое или добавляют в кофе.

Средиземноморская диета

Диетологи и врачи советуют сидеть на этой диете тем, кто хочет похудеть, правильно питаться или просто поддерживать вес в норме. Она предусматривает питание свежими овощами и фруктами, рыбой и оливковым маслом.

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