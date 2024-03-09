Эксперты утверждают, что было доказано, что он улучшает здоровье сердца, мозга и даже избавляет от депрессии.

Чеснок обладает множеством преимуществ для здоровья и включение его в рацион может быть правильным решением, особенно, если вам больше 40 лет.

Эксперты утверждают, что было доказано, что он улучшает здоровье сердца, мозга и даже здоровье кишечника и иммунитет, пишет She Finds. Диетолог Лиза Эндрюс рассказала, почему чеснок может быть особенно мощным ингредиентом, который можно употреблять в среднем возрасте.

Чеснок для здоровья сердца

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Как отметила Эндрюс, чеснок является частью средиземноморской диеты, которая снижает риск сердечных заболеваний. Чеснок является основным в этой диете. Он содержит соединения, которые активно снижают кровяное давление и уровень холестерина. Кроме того, его противовоспалительные свойства играют решающую роль в сохранении здоровья артерий и повышении устойчивости сердечно-сосудистой системы.

Чеснок для здоровья кишечника и иммунитета

Чеснок может играть важную роль в поддержании здоровья кишечника, что, в свою очередь, может существенно повлиять на общее состояние здоровья, включая иммунную систему. Эндрюс подчеркнула, что этот овощ поможет в борьбе с атеросклерозом. Укрепляя иммунную функцию и снижая восприимчивость к болезням, чеснок является фантастическим и простым ингредиентом, который поможет защититься от различных проблем со здоровьем.

Чеснок и здоровье мозга

Чеснок демонстрирует потенциал в сохранении здоровья мозга, особенно в предотвращении нейродегенерации и воспаления. По словам Эндрюс, благодаря биоактивным компонентам чеснок может стать союзником в обеспечении устойчивости мозга к нейровоспалительным процессам. Это подчеркивает важность чеснока не только для повышения физической выносливости, но и для сохранения когнитивных функций, особенно у стареющих.

Чеснок для настроения

Эндрюс отметила, что чеснок может даже помочь улучшить настроение и психическое здоровье. Новые данные свидетельствуют о роли чеснока в обеспечении психологического благополучия, включая снижение тревоги и депрессии. Эндрюс со ссылкой на исследоване, сказала, что соединения чеснока могут смягчать тревожность и депрессивное поведение, борясь с окислительным стрессом в мозге.

В связи с вышеуказанным, диетологи отметили, что включение чеснока в рацион может стать простой и вкусной стратегией улучшения общего состояния здоровья и благополучия, особенно для людей старше 40 лет. Как резюмировала Эндрюс: "... этот маленький овощ приносит массу пользы для здоровья людям старше 40 лет, и знаете, как говорят: лишнего добавить невозможно, так что не сдерживайтесь!".

Другие новости о пользе чеснока

Если вы относитесь к любителям чеснока - вам повезло, ведь при регулярном его употреблении он имеет впечатляющие преимущества для здоровья. Например, хроническое воспаление может повредить вашему иммунитету, снижая уровень лейкоцитов. Исследования, изучавшие влияние экстракта чеснока, обнаружили, что он помогает уменьшить системное воспаление и восстановить уровень лейкоцитов.

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