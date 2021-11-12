Какие овощи, фрукты и ягоды обязательно нужно включить в рацион - читайте на УНИАН.

Для того, чтобы обеспечить себе витаминный комплекс, не обязательно бежать в аптеку. Матушка-природа сделала всё вместо нас - достаточно лишь прислушиваться к ее советам. УНИАН расскажет, какие овощи полезны и для чего, а также поможет выбрать наиболее полезные.

Что дают нам овощи и зачем нужны в рационе

Начнем с того, что овощи, ягоды и фрукты - неиссякаемый источник витаминов. Они необходимы, чтобы обменные процессы в организме человека не нарушались. Серьезный недостаток витаминов обязательно скажется на состоянии здоровья - не сейчас, так позже. Разберемся, какие вещества нужны нам с вами больше всего.

Витамин А - улучшает работу органов зрения, укрепляет иммунитет, нормализует состояние кожи и волос.

Витамины группы В:

В1 - регулирует обмен веществ, благодаря нему пищеварительная, сердечно-сосудистая и нервная системы работают правильно.

- регулирует обмен веществ, благодаря нему пищеварительная, сердечно-сосудистая и нервная системы работают правильно. В2 - нормализует работу щитовидной железы, улучшает состояние кожи, ногтей, волос и слизистых.

- нормализует работу щитовидной железы, улучшает состояние кожи, ногтей, волос и слизистых. В3 - снижает уровень холестерина, стабилизирует работу пищеварительной и нервной систем.

- снижает уровень холестерина, стабилизирует работу пищеварительной и нервной систем. В6 - участвует в обмене белков, жиров и углеводов, налаживает работу центральной и периферической нервной системы.

- участвует в обмене белков, жиров и углеводов, налаживает работу центральной и периферической нервной системы. В9 и В12 - важны для развития кровеносной и иммунной систем, нужен для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК.

Витамин С - принимает участие в работе эндокринной, иммунной и нервной систем, помогает организму лучше усваивать железо и белки. Кроме того, витамин С - хороший антиоксидант.

Витамин D - нужен для обмена кальция и фосфора в организме, восстанавливает иммунитет.

Витамин Е - нормализует работу потовых желез, является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунитет.

Витамин К - участвует в работе почек, обеспечивает нужный уровень свертываемости крови, играет важную роль в усвоении кальция организмом.

Какие овощи полезны и для чего - перечень

Перед тем, как пить какие-либо витаминные комплексы по советам знакомых, попробуйте добыть нужные вещества из натуральных продуктов.

Помидоры, к примеру, содержат большое количество каротиноидов, как и все овощи красного цвета. Кроме того, в них вы найдете витамины группы В и С, а также фолиевую кислоту. Помидоры богаты клетчаткой, калием, фосфором, кальцием, цинком и антиоксидантами. Ранее мы подробно рассказывали, в чем польза маринованных помидоров.

Читайте такжеБабушка ошибалась: 3 каши, которые скорее вредят организмуБолгарский перец богат на витамины А, С, Е и РР, фолиевую кислоту, а также клетчатку и важные микроэлементы: кальций, калий, натрий, железо, йод, цинк, фосфор, магний.

Морковь - рекордсмен по количеству витамина А в составе, именно поэтому все вокруг говорят о пользе этого овоща для зрения. Дополнительно морковь содержит почти все витамины группы В, C, E, K, а ещё калий, магний, кальций, натрий, железо, цинк, йод, ванадий, глюкоза и фруктозу.

Тыква - это не только атрибут для прошедшего Хэллоуина, но и источник витаминов группы В, С, Е, D и даже достаточно редкого витамина К. Более того, тыква даже защищает клетки от преждевременного старения. В предыдущей статье мы подробно описывали, чем полезна тыква.

Цветная капуста богата витамином С, к тому же, содержит большое количество витамина К, В6, фолиевой и пантотеновой кислоты, холина, калия, марганца, кальция, фосфора, клетчатки и антиоксидантов.

Польза фруктов для детей и взрослых - что купить в магазине

Яблоки - те самые фрукты, употребляя которые, можно получить витамины A, С, В1, В2, B6 и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. Яблоки помогают справиться со стрессом, что в период осенней хандры - существенный аргумент "за".

Читайте такжеОпасный тренд: врач развенчал миф о необходимости есть много лимоновКлюква содержит много витамина С, который улучшает защитные функции организма. Кроме того, в составе ягоды присутствуют витамины А, Е, К и фолиевая кислота.

В айве содержатся витамины С, В1 и В6, а также медь, железо, калий и магний. Плоды способны укрепить иммунную систему, обладают антисептическими и кровоостанавливающими свойствами.

Хурма - почетный гость в вашем холодильник не только из-за пикантного вкуса, но и благодаря своему составу. В нем находятся витамины А, С, Е, К и В6, танины и флавоноиды, а также микроэлементы: калий, медь, марганец, йод и железо.

Мандарины, как главная суперзвезда зимнего сезона, обеспечат вам нужное количество витаминов А, С, а также нормализуют работу нервной системы и укрепят иммунитет. Если постоянно употреблять мандарины, можно заметно улучшить состояние кожи.

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Автор: Кристина Кащавцева