Специалист также посоветовал, как его включить в свой рацион.

На самом деле, есть удивительный питательный элемент, от которого вы, возможно, думали, следует отказаться ради здоровья сердца.

Однако, как пишет Eatingwell, кардиолог Дэвид Сабгир опроверг некоторые заявления и утверждает, что ненасыщенные жиры очень полезны для здоровья сердца. "Полезные ненасыщенные жиры, такие как мононенасыщенные жиры, могут помочь снизить уровень вредного холестерина, повысить уровень полезного холестерина, снизить уровень триглицеридов и артериальное давление", - пояснил специалист.

Сабгир отметил, что полезные жиры могут поддерживать здоровье сердца, снижать риск инсульта и помогать чувствовать себя сытее после еды.

Видео дня

Врач объяснил, что полезные жиры важны, поскольку помогают организму усваивать жирорастворимые питательные вещества, такие как витамины A, D, E и K. Поэтому, если вы едите недостаточно жиров, могут возникнуть такие симптомы, как усталость, сухость кожи и ослабленный иммунитет.

Разница между насыщенными и ненасыщенными жирами довольно проста: насыщенные жиры при комнатной температуре твердые, а ненасыщенные - жидкие, благодаря своей химической структуре.

"Ненасыщенные жиры, как и мононенасыщенные, являются важной частью здорового питания", - отметил кардиолог.

Существует несколько источников ненасыщенных жиров, и Сабгир перечислил варианты:

"Некоторые вкусные примеры продуктов с полезными жирами включают орехи, оливковое масло, семена и яйца. Авокадо также выделяется, потому что это единственный фрукт с полезными жирами, в нем также мало насыщенных жиров, сахара и натрия, а также нет холестерина".

Кардиолог заключил, что ненасыщенные жиры - это питательные вещества, необходимые организму, за которые сердце будет вам благодарно.

"В следующий раз, когда вам понадобится подкрепиться, попробуйте съесть горсть орехов или тост с авокадо и яйцом в качестве сытного перекуса", - посоветовал специалист.

Другие новости о пользе ненасыщенных жиров

Ранее врачи рекомендовали есть жир, который увеличивает продолжительность жизни. Для защиты от возникновения угрожающих жизни сосудистых болезней врачи рекомендуют есть меньше насыщенных жиров, содержащихся в жирном мясе, сливочном масле и сыре.

Вас также могут заинтересовать новости: