Специалисты отметили, что финики полезны как в свежем виде, так и в сушеном. И в целом их пользу для здоровья трудно переоценить.

Эксперты отметили, что финики способны улучшить здоровье сердца, кишечника и многого другого. И вообще - это суперполезный и универсальный фрукт.

Специалисты отметили, что финики полезны как в свежем виде, так и в сушеном, пишет Goodhousekeeping.com. Доктор Майкл Крупейн отметил, что некоторые люди беспокоятся о содержании сахара, однако финики на самом деле являются продуктом с низким гликемическим индексом, отчасти потому, что они богаты клетчаткой. "Финики — отличная замена или вариант, когда вам хочется чего-нибудь сладкого", - отметил он и добавил, что пищевая ценность фиников меджул, очень популярного сорта составляет 266 калорий.

Польза фиников для здоровья

Финики очень питательны. Как отметил доктор Крупейн, в финиках много натурального сахара, а также много калорий. Тем не менее, в них содержится незначительное количество жира, они богаты клетчаткой и антиоксидантами, а также другими полезными соединениями, что придают им профиль суперфруктов.

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Финики - суперпродукт. Суперпродукты - это продукты, богатые питательными веществами и приносящие пользу для здоровья. Финики можно считать суперпродуктом, потому что они богаты полезными соединениями, такими как полифенолы.

Финики богаты антиоксидантами. Исследования показывают, что финики богаты фенольными антиоксидантами (включая катехины), а также флавоноидами, которые обладают антиоксидантными свойствами. Вот почему антиоксиданты полезны для вашего здоровья: по данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, они борются со свободными радикалами (химическими веществами, повреждающими клетки), восстанавливают ДНК и помогают сохранить наши клетки здоровыми.

Финики богаты клетчаткой. По данным клиники Майо, пищевые волокна являются ключевым компонентом здорового питания, поддерживая работу пищеварительной системы и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака, а также помогая поддерживать здоровый вес. В двух финиках содержится около 3 граммов клетчатки - чуть более 10% рекомендуемой дневной нормы. Клетчатка в финиках важна для того, чтобы помочь чувствовать себя сытыми, питать кишечные бактерии и поддерживать регулярный тонус.

Финики - полезная для сердца еда. Финики полезны для сердца, прежде всего из-за содержащихся в них антиоксидантов и клетчатки. Финики могут уменьшить воспаление и поддержать здоровье сердца. А клетчатка в них может поддерживать здоровый уровень холестерина и триглицеридов.

Финики полезны для костей. В финиках содержатся различные питательные вещества, которые полезны для здоровья костей. Они содержат фосфор, магний и кальций. При этом финики являются хорошим источником меди (19% дневной нормы), которая особенно полезна для костей.

Специалисты отметили, что финики универсальны и в день их можно съесть 2-3 штуки, поскольку это считается одной порцией.

Польза фруктов для здоровья

Специалисты уже давно говорят о том, что фрукты и овощи несут большую пользу для здоровья. Они даже отметили, что специальная диета, которая называется средиземноморской, способна продлить жизнь, улучшить ее качество и справиться со многими болезнями. А все благодаря тому, что она состоит из овощей и фруктов, а также свежей рыбы и оливкового масла.

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