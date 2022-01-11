В ходе исследования оказалось, что употреблявшие более половины столовой ложки оливкового масла в день, реже умирали от болезней сердца и рака.

Половина столовой ложки оливкового масла в день уменьшает риск смерти от рака и болезней сердца. Это стало еще одним подтверждением огромной пользы средиземноморской диеты.

В частности, эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения пришли к выводу, что чуть более половины столовой ложки оливкового масла ежедневно снижает риск смерти от болезней сердца и рака, пишет medikforum.

Исследования с участием более 90 тыс. человек показало, что само по себе оливковое масло уменьшает риск преждевременной смерти. Участников исследования опрашивали по поводу их питания каждые 4 года, включая и использование этого масла в качестве заправки для салатов, добавок в пищу или хлеб, применения для выпечки или жарки. За добровольцами следили 28 лет, и за данный период умерли 36 856 человек.

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Оказалось, что употреблявшие более половины столовой ложки оливкового масла в день люди на 19% реже умирали по любой причине, по сравнению с теми, кто редко использовал оливковое масло, либо не пользовался им вообще. В этой группе вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 19% ниже, а риск смерти от рака - на 17% ниже.

Самым значительным преимуществом оливкового масла может быть то, что люди используют его вместо жирных продуктов вроде сливочного масла и майонеза. А это сокращает уровень "плохого" холестерина.

Оливковое масло является частью средиземноморской диеты, которую активно употребляют в Италии, Испании, Франции и Греции. Местные жители употребляют овощи, фрукты, рыбу, орехи и злаки, а также активно используют и оливковое масло. За счет этого они, в целом, являются более здоровыми и живут дольше, чем обитатели других европейских стран.

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