Сахар нужно исключить, заменив его фруктами

Сахар - опасный продукт. Поэтому Всемирная организация здравоохранения установила предельный безопасный лимит. По словам экспертов, человек должен в день потреблять сахар в объеме менее 10% от общего потребления калорий за день. Если потребление 2000 калорий в день, то это менее 50 граммов сахара. Но лучше снизить показатель до 5% (25 граммов), пишет meddaily.ru.

"Чтобы избежать проблем со своим здоровьем, лучше всего по максимуму исключить сахар из рациона. Но убрать сахар из рациона на все 100% не получится, да собственно и не нужно, так как натуральный сахар в малых дозах человеческому организму необходим для нормального функционирования. Многие растительные продукты (фрукты, ягоды, овощи, орехи) содержат естественный сахар - фруктозу. Он легко и полностью усваивается организмом человека.

Если человек получает недостаточное количество фруктозы, он испытывает непреодолимое желание съесть сладкий тортик, конфету, шоколадку. И организм постепенно привыкает к вредному рафинаду, который в больших количествах присутствует в этих продуктах", - комментирует Натела Лопухова, врач-гастроэнтеролог, диетолог Клинического госпиталя на Яузе.

Это прямой путь к зависимости от сахара. В научной литературе есть термин - сахароголизм. А вот люди, с детства привыкшие к употреблению винограда, фруктов, сухофруктов, бананов, фиников, не будут так тянуться к продуктам, содержащим большое количество сахара. Помимо исключения на 99% рафинированного сахара, также лучше не употреблять вовсе конфеты, сгущенное молоко, торты, варенье (в них высокое содержание концентрированного рафинированного сахара). Шоколад тоже не самый хороший выбор. Исключение - горький шоколад, советует Лопухова.