Хурма - источник огромного количества витаминов. И, кстати, не фрукт, а ягода.

Нельзя сказать, что хурма для наших широт - это такой же обычный продукт, как яблоки или даже бананы. Обычно, ее покупают, чтобы полакомиться необычным вкусом. Одним людям нравится определенная вязкость по рту после употребления ягоды, а другим - нет. Узнайте, чем же так полезна хурма и можно ли ее есть всем без исключения. Ранее мы рассказывали, в чем польза и вред фиников - еще одного экзотического продукта.

Читайте такжеЧто такое батат и как его есть

Полезные свойства хурмы

Только взгляну на хурму, становится ясно, что она богата бета-каротином. Хурма стоит на ступеньку выше таких чемпионов, как томаты, тыква, салат, сладкий перец по содержанию этого витамина. В хурме больше антиоксидантов, чем в цитрусовых. Кроме того, в ней в 2 раза больше пищевых волокон и микроэлементов, чем в яблоках, а по питательным свойствам она не уступает инжиру и винограду. Итак, в этом плоде содержатся такие полезные для человека элементы:

растительная клетчатка

бета-каротин

витамины А, С, группы В

калий и железо

кальций и фосфор

йод и медь

натрий и магний

органические кислоты

танины и катехины

При частом употреблении в пищу она способна заменить множество продуктов и восполнить необходимость организма в полезных веществах. Если у вас есть возможность съедать по одному или два плода несколько раз в неделю, то можно значительно улучшить состояние здоровья, укрепить иммунную систему и омолодить организм.

Богатый состав ягод оказывает тонизирующее воздействие на мышцы, повышает работоспособность и при этом успокаивает нервную систему. Кусочек плода, съеденный перед приемом пищи, повышает аппетит и улучшает процесс пищеварения.

Хурма содержит много сахара, однако обладает низким гликемическим индексом. Она быстро насыщает организм и медленно усваивается, купируя чувство голода на длительное время.

Влияние хурмы на организм

Анемия. Хурма помогает предупредить развитие анемии. Особенно это актуально во время беременности, когда низкий уровень гемоглобина вызывает у будущей мамы частые головокружения, обмороки, а также может оказаться вреден для плода.

Запоры. Плоды сладких сортов нормализуют перистальтику кишечника. Вот чем полезна хурма для организма детей, беременных и людей пожилого возраста, у которых часто случаются запоры.

Читайте такжеШиповник: чем полезен, применение и противопоказания

Расстройство желудка. Закрепляющий эффект свойственен незрелой хурме, а также ягодам так называемых вяжущих сортов. Достаточно небольшого количества плодов, чтобы нормализовать стул.

Сердечно-сосудистая система. Оранжевая ягода благотворно влияет на сердечную мышцу, активно питая ее важными микроэлементами. Полезно употреблять хурму при повышенном артериальном давлении и для профилактики атеросклероза.

Похудение. Хурма вызывает чувство сытости, которое сохраняется продолжительное время. Благодаря своему сладкому вкусу ягода снижает тягу к сладкому и выступает природным антидепрессантом. Это позволит снизить риск срыва на диете.

Иммунитет. Польза хурмы для организма заключается в антибактериальном и противовоспалительном действии. Ягода облегчает течение болезни и сокращая риск осложнений.

Энергия. Съеденные до тренировки ягоды превращаются в источник необходимой для занятий энергии. Употребление плодов показано при физическом истощении для возвращения мышцам тонуса.

Выделительная система. Хурма является природным диуретиком. Употребление в пищу плодов поддерживает нормальное функционирование почек и способствует выведению из них песка и даже небольших камней.

Вред хурмы

Чрезмерное употребление хурмы может спровоцировать сильный скачок сахара в крови. Она также отрицательно влияет на обменные процессы в организме.

В этой ягоде имеется огромное количество танина, дубильных веществ. Подобное негативно сказывается на работе желудка и кишечника. Кроме того, у хурмы часто достаточно плотная кожура. Если ее не снимать, то она очень сложно переваривается, может травмировать слизистые оболочки внутренних органов, если они воспалены и очень чувствительны. Нельзя есть много хурмы и взрослым, и детям потому, что она чересчур сильно "склеивает", закрепляет стул. Это приводит к запорам. В особенно критических ситуациях хурма становится виновницей такого опасного состояния как непроходимость кишечника. При подобной патологии самолечение дома бесполезно и опасно, в большинстве случаев необходимо операционное вмешательство.

Запрещено перекусывать хурмой, даже очищенной от кожуры, если до этого не было никакого приема пищи. На пустой желудок ягода будет воздействовать как сильный раздражитель. Если регулярно питаться хурмой на голодный желудок, можно спровоцировать развитие язвы.

Если у человека отмечается переизбыток йода в организме, хурма в его рационе будет злейшим врагом. От ягоды надо отказаться и тем личностям, у которых имеется аллергия на йод, индивидуальная непереносимость прочих компонентов, входящих в состав ягоды.

Хурма: противопоказания Хурму запрещено есть людям при спайках в кишечнике, а также запорах

От хурмы лучше отказаться при панкреатите и заболеваниях 12-перстной кишки.

Не рекомендуется людям, склонным к полноте и быстрому набору лишнего веса.

Не рекомендуется детям до 10 лет

Лучше не есть хурму при диабете, так как в ней содержится большое количество природных сахаров.

Хурму можно употреблять (но с осторожностью) во время беременности, ведь, как и остальные ярко окрашенные фрукты, она может стать причиной аллергической реакции.

Внимание! Хурму нельзя сочетать с холодной водой и молоком - именно такое сочетание приводит к расстройству желудка.

Автор: Иван Бойко