Хотя бананы содержат углеводы, они не выходят за рамки таблицы гликемического индекса.

Бананы - являются хорошим источником различных витаминов и минералов и могут использоваться в выпечке в качестве натурального подсластителя.

Однако "сладкое" не входит в число приоритетов для людей с диабетом. Могут ли диабетики есть бананы? "Бананы часто получают негативную репутацию, потому что некоторые ассоциируют их с высоким содержанием сахара, что приводит к опасениям по поводу скачков сахара в крови или потенциального увеличения веса", - сказала кардиологический диетолог Мишель Рутенштейн.

Диетологи рассказали, можно ли диабетикам есть бананы и как они влияют на уровень сахара в крови. Во-первых, по их словам, бананы являются отличным источником многих питательных веществ, и особенно богаты калием и клетчаткой, пишет Parade.

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Могут ли диабетики есть бананы?

Люди с диабетом могут есть бананы, но в ограниченных количествах. "Бананы содержат углеводы, поэтому они практически всегда повышают уровень сахара в крови. Банан сам по себе может вызвать быстрый скачок сахара в крови в течение примерно 30 минут... это не так здорово, если вы пытаетесь поддерживать уровень сахара в крови на низком уровне", - сказала Натали Ромито.

Хотя бананы содержат углеводы, они не выходят за рамки таблицы гликемического индекса. "У бананов средний гликемический индекс, что означает, что они вызывают умеренное повышение уровня сахара в крови. Однако содержание клетчатки в бананах может замедлить пищеварение и помочь контролировать выброс сахара в кровоток. Это делает их лучшим выбором, чем другие продукты с высоким гликемическим индексом", - сказала Рене Фичек, диетолог и нутрициолог.

Полезны ли бананы для диабетиков?

1. Калий

"С точки зрения питания бананы - это источник энергии. Например, калий имеет решающее значение для поддержания здорового уровня артериального давления и поддержки работы сердца", - сказала Фичек.

Здоровье сердца жизненно важно для всех нас, но люди с диабетом больше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или событий, включая гипертонию, сердечные приступы и инсульты. Метаанализ журнала Американской кардиологической ассоциации показал, что правильное (но не чрезмерное) потребление калия полезно для снижения артериального давления.

2. Магний и марганец

Эти важные минералы также могут обеспечить здоровье сердца и другие преимущества. "Марганец участвует в расщеплении белка, холестерина и углеводов, формировании костей, воспроизводстве и иммунном ответе. Магний помогает регулировать нервную функцию, уровень сахара в крови и артериальное давление, - сказала Ромито.

3. Сложные углеводы

Бананы - это сложный углевод, известный как "устойчивый крахмал". Они содержат около двух граммов клетчатки на порцию. Мсследование, опубликованное в Международном журнале молекулярных наук показало, что устойчивый крахмал может помочь с кишечными бактериями и снизить уровень сахара в крови.

Обзор в Critical Reviews in Food Science and Nutrition подчеркнул такие преимущества, как улучшение пищеварения, холестерина и здоровья кишечника.

4. Витамин B6

"Бананы также содержат витамин B6, который связывают со здоровьем мозга", - сказала диетолог Алексис Лоу.

Исследования витамина B6 дали неоднозначные результаты. Некоторые показывают, что потребление B6 положительно влияет на работу мозга у пожилых людей, а другие не замечают связи.

Как включить бананы в рацион, если у вас диабет

Ромито рекомендует есть бананы с одной или двумя столовыми ложками арахисового масла или в качестве десерта после высокобелковой пищи, чтобы замедлить пищеварение и скачки сахара в крови.

"Выбирайте самые маленькие бананы из пучка, чтобы меньше влиять на контроль сахара в крови. Бананы меньшего размера означают меньше сахара и углеводов, что означает меньшую реакцию сахара в крови", - сказала Ромито.

"Слегка зеленые, менее спелые бананы содержат больше устойчивых углеводов, поэтому такие бананы дольше перевариваются, и часто уровень сахара в крови не подскакивает так высоко. Спелые или перезрелые бананы с большим количеством коричневых пятен превратили некоторые из этих устойчивых углеводов в сахара, то есть они, скорее всего, поднимут уровень сахара в крови быстрее", - бъяснила Ромито.

По ловам специалиста, у большинства людей чувствительность к инсулину выше утром - это означает, что утром организм эффективнее использует инсулин, и это означает, что уровень сахара в крови не поднимается так высоко.

Банан на завтрак может повлиять на уровень сахара в крови меньше, чем банан на ужин.

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