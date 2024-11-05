Включение их в рацион поможет снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего".

Далеко не все знают, что некоторые виды фруктов могут помочь очень эффективно контролировать уровень холестерина. Включение их в рацион поможет снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего".

Кардиолог в Массачусетской больнице имени генерала Бригама Ромит Бхаттачарья, объяснил, что лучше в этом случае выбирать не соки, а цельные фрукты, пишет Healthdigest.

Клубника

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Исследования показали, что она может естественным образом снижать уровень плохого "холестерина". Ключом к этому эффекту является наличие антоцианов, связанных с защитными свойствами для сердца.

Исследование показало, что у людей, которые съедали три чашки клубники ежедневно в течение месяца, наблюдалось снижение "плохого" холестерина. Исследователи предполагают, что впечатляющее влияние на уровень холестерина может быть связано с тем, что фрукт активирует Nrf2, тип белка, который естественным образом регулирует уровень холестерина и триглицеридов.

Апельсины

Апельсины помогают контролировать уровень холестерина несколькими способами. Его польза во многом обусловлена ​​как содержанием клетчатки, так и растительными стеролами, которые не позволяют организму усваивать пищевой холестерин, сказала доктор Лианн Постон.

Диетолог Алекс Касперо добавила, что апельсины содержат растворимую клетчатку, которая загустевает, стабилизируя уровень сахара в крови и предотвращает всасывание жира, чтобы контролировать уровень холестерина.

Виноград

Что может удивить, так это то, что его способность снижать уровень холестерина достигается через кишечник. Виноград полон клетчатки, фитонутриентов и полифенолов, которые работают необычайно хорошо для улучшения уровня липидов, сказала доктор Чжаопин Ли.

Инжир

Он является богатым источником питательных веществ, растворимой клетчаткой, называемой пектином. Она выводит триглицериды и снижает уровень холестерина, поддерживая здоровье сердца.

По данным клиники Майо, ежедневное употребление 5–10 граммов растворимой клетчатки может оказать заметное влияние на снижение уровня холестерина.

Бананы

Ключ их эффективности - растворимая клетчатка, которая снижает уровень "плохого" холестерина. В то же время бананы также полезны для здоровья сердца. Поскольку клетчатка связывает холестерин с пищеварительным трактом, она гарантирует, что он будет выведен из организма до того, как успеет накопиться в кровотоке.

Бананы на самом деле богаты как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, что является выдающимся сочетанием для здоровья пищеварительной системы.

Бананы также содержат полезные для сердца антиоксиданты, такие как дофамин. Уменьшая окислительный стресс в организме, уровень воспаления может снизиться и защитить сердце от будущих повреждений. Таким образом, бананы играют особенно важную роль в защите кровеносных сосудов от повреждений и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Гуава

Этот фрукт содержит впечатляющую смесь пищевых волокон, антиоксидантов и калия, что делает его особенно важным дополнением к любой диете, полезной для сердца.

Именно обилие клетчатки в гуаве наиболее точно показано для снижения высокого уровня холестерина. Растворимая клетчатка связывается с холестерином, помогая предотвратить его накопление до того, как кровоток сможет его поглотить.

Киви

Фрукт очень богат питательными веществами, в нем много растворимой клетчатки, полифенолов и витамина С, которые, оказывают положительное влияние на уровень холестерина. Согласно исследованию, употребление киви может повысить уровень "хорошего" холестерина, обеспечивая большую защиту для сердца.

Бергамот

Бергамот - это тип цитрусовых фруктов. В испытаниях было обнаружено, что итальянский фрукт улучшает общий уровень холестерина. Более того, дополнительные исследования показали, что уровень "хорошего" холестерина увеличивался при приеме бергамота. Исследователи связали этот положительный эффект с содержанием в нем полифенолов.

Арбуз

Благодаря содержанию ликопина арбуз является вкусным и ценным дополнением к диете, направленной на снижение уровня холестерина. Этот мощный антиоксидант является типом каротиноида, который известен способностью минимизировать воспаление в организме и регулировать уровень здорового холестерина. В то же время фитостеролы в арбузе могут снижать уровень "плохого" холестерина.

Польза фруктов для здоровья

Фрукты всех видов приветствуются за их невероятную пользу для здоровья, и она выходит далеко за рамки улучшения уровня холестерина.

Диетологи советуют включать в рацион фрукты с низким содержанием фруктозы. К ним относятся киви, цитрусовые и клубника.

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