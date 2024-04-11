Узнайте, что может случиться, если есть слишком много бананов.

Нежные и сладкие бананы являются любимыми фруктами многих людей. Однако полезными их назвать нельзя, а при переедании могут возникнуть неприятные последствия. Мы разобрались, почему нельзя есть бананы каждый день и для кого фрукты могут быть вредными. О том, чем вредны бананы, предупредили на сайте The Health Site.

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Высокая калорийность

Банан - один из самых калорийных фруктов. Одна штука содержит примерно 100 килокалорий. Людям, которые хотят сбросить лишний вес, увлекаться этим тропическим лакомством не стоит. Высокая калорийность является причиной, почему нельзя есть бананы вечером, - организм не успеет "сжечь" съеденное до сна.

Бедный питательный состав

При высокой калорийности бананы имеют весьма бедный питательный состав. Они не полностью лишены витаминов, но насыщенных жирных кислот и полезных практически не содержат. Употребляя бананы, вы получаете много калорий и мало пользы.

Опасность запора

Из-за высокого содержания крахмала фрукты могут вызывать запоры и метеоризм. Особенно опасны в этом плане недозрелые плоды.

Проблемы с пищеварением

Слишком частое употребление бананов негативно влияет на пищеварение. Мякоть этих фруктов в большом количестве вызывает спазмы в животе, вздутие, ощущение тяжести в желудке.

2-3 плода - вот сколько бананов можно есть в день без вреда для здоровья. А тем, кто худеет, можно не более 1 фрукта.

Сонливость

Бананы содержат триптофан - аминокислоту, которая является очень полезной и важной для организма в целом, но может усиливать чувство сонливости. Поэтому на работу брать этот фрукт для перекуса не стоит.

Вред для зубов

К тем, кому нельзя есть бананы слишком часто, относятся люди с уязвимыми зубами. Этот фрукт содержит много сахаров, которые могут навредить зубной эмали.

Избыток калия

Американская ассоциация здоровья сердца объяснила, в чем вред бананов для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Общеизвестно, что в этих фруктах очень много калия. Однако избыток калия опасен при приеме лекарств от высокого кровяного давления и сердечной недостаточности.

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