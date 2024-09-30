Специалисты рекомендуют пить эти напитки, если вы хотите хорошо выспаться.

На самом деле, есть несколько напитков, которые не только вкусны и успокаивают, но и помогают быстрее заснуть, способствуют хорошему ночному отдыху. Именно они помогут повысить качество сна.

7 напитков, которые помогут быстрее заснуть

Вишневый сок

Вишневый сок является отличным источником не только магния и мелатонина, но и содержит небольшое количество триптофана. Исследование 2018 года показало, что этот напиток увеличивает как время сна, так и его эффективность, пишет Realsimple.

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Ромашковый чай

Этот чай используется в качестве противовоспалительного средства для поддержки иммунитета, обмена веществ и психического здоровья. Его также используют для облегчения ночного сна в качестве успокоительного. "Однако людям с аллергией на амброзию нужно быть осторожными с ромашкой", - предупредила диетолог Джилл Нуссинов, поскольку это растение является родственником амброзии.

Теплое молоко

Молоко богато триптофаном, магнием и витаминами A, B12, а иногда и D. Кроме того, употребление теплых напитков может оказывать успокаивающее действие, подготавливая к качественному сну.

Чай с мелиссой

Этот чай является мечтой благодаря своему мягкому, слегка сладковатому вкусу. "Мелисса расслабляет и имеет приятный вкус, идеально подходит для приема перед сном", - отметила Нуссинов. Исследование 2011 года показало, что чай с мелиссой уменьшает симптомы бессонницы на 42% у участников исследования.

Смузи из киви и банана

Хотя это сочетание может показаться немного странным, бананы богаты триптофаном, магнием, мелатонином, клетчаткой и витаминами B6 и C, а киви богаты серотонином и клетчаткой. Исследования 2023 года даже связали употребление киви с улучшением сна у спортсменов.

Золотой латте с миндальным молоком

Название этого напитка обусловлено присутствием куркумы, которая богата антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление в организме, устраняя любые воспалительные причины проблем со сном. Исследование 2024 года показало, что ее активный ингредиент, куркумин, эффективен для облегчения симптомов тревожности (распространенного нарушителя сна).

А для тех, кто не употребляет молочное, миндальное молоко станет отличным дополнением к любому вечернему напитку, включая золотой латте, так как это альтернативное молоко богато мелатонином, магнием и триптофаном. Кроме того, первоначальные исследования показали, что употребление миндаля может уменьшить симптомы бессонницы, согласно исследованию 2019 года.

Зеленый чай без кофеина

"L-теанин, который содержится в зеленом, черном и белом чае, может способствовать здоровому сну", - отметила Нуссинов. L-теанин способствует расслаблению мозга, согласно данным Sleep Foundation. Противовоспалительные свойства растительных соединений, содержащихся в зеленом чае, таких как кверцетин, кемпферол, катехины и галлат эпигаллокатехина, также помогают спокойному сну.

Что не следует пить перед сном

Если вы хотите хорошо выспаться, то не следует перед сном пить алкоголь, напитки, содержащие кофеин и добавленный сахар. Кофеин может сильно нарушить сон и его не следует пить за 8 часов до отхода в постель особенно тем людям, у которых есть проблемы со сном.

Также следует избегать напитков, которые могут вызвать расстройство желудка. Это газированные напитки, которые могут вызывать газообразование и вздутие живота, таким образом нарушая сон.

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