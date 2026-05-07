Даже одно падение после 40 лет - тревожный сигнал: неожиданное открытие ученых

Одно падение повышает риск развития деменции примерно на 20%, несколько падений – на 74%.

Даже одно падение после 40 лет может существенно повысить риск развития деменции в будущем. Как пишет The Independent, к таким выводам пришли китайские ученые после масштабного анализа предыдущих исследований.

Ученые из Чанчунского университета китайской медицины установили, что одно падение после 40 лет связано с увеличением риска деменции более чем на 20%. Если же человек переживает несколько падений, риск может вырасти до 74%.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine, повторные падения могут быть важным клиническим маркером, помогающим выявлять людей с повышенным риском развития нейродегенеративных заболеваний.

Деменцию и падения давно связывают со старением, а предыдущие исследования уже указывали на возможные общие неврологические механизмы.

"Ученые предполагают, что частые падения могут быть одним из ранних проявлений когнитивного ухудшения еще до официального установления диагноза деменции. В то же время люди с уже имеющейся деменцией также чаще падают, однако до сих пор было непонятно, могут ли падения предшествовать развитию болезни", – говорится в статье.

Почти три миллиона участников

В рамках нового анализа ученые изучили семь исследований, которые охватывали почти три миллиона человек в возрасте от 40 лет, у которых в начале наблюдений не было деменции.

Среди примерно 1,25 миллиона участников с историей падений частота развития деменции в будущем превышала 11%. Для людей в возрасте старше 60 лет этот показатель достигал 12,3%.

Отдельный анализ трех исследований показал: одно падение повышало риск деменции примерно на 20%; несколько падений – на 74%.

По мнению авторов, это свидетельствует о так называемом "дозозависимом эффекте": чем чаще человек падает, тем выше становится риск развития деменции.

Исследователи рассматривают несколько возможных объяснений этой связи. Одна из версий заключается в том, что травмы после падений могут непосредственно ускорять когнитивное ухудшение. Другое объяснение – нейродегенеративные процессы могут начинаться задолго до постановки диагноза, а нарушения координации и равновесия становятся одним из ранних симптомов.

Также ученые не исключают формирования "замкнутого круга". Человек после падения может начать бояться повторных инцидентов, меньше двигаться и реже участвовать в социальной жизни. А именно физическая активность и социальные контакты считаются важными факторами защиты от деменции.

Авторы исследования призывают врачей внимательнее следить за когнитивным состоянием людей среднего и пожилого возраста, у которых в анамнезе есть повторные падения. По их мнению, это может помочь выявлять деменцию на ранних стадиях и своевременно принимать профилактические меры.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят точнее понять механизмы этой связи и помогут разработать эффективные стратегии профилактики для стареющего населения.

