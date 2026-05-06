Мощный удар по организму: названы продукты с большим содержанием пестицидов

Последние научные исследования показывают, что агрохимия опаснее, чем считалось ранее.

Ежедневно мы потребляем овощи и фрукты, выращенные с использованием агрохимии. Часть этих веществ попадает в организм, нанося ему вред. Как пишет Rynek Zdrowia, недавнее исследование британских ученых выделило 168 распространенных химических веществ, включая пестициды, содержащихся в пище и воде и способных серьезно повредить полезные бактерии кишечника.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показывает, что ежедневное воздействие этих веществ нарушает микробиом гораздо глубже, чем считалось ранее.

К группе наиболее разрушительных веществ исследователи отнесли пестициды, в частности гербициды и инсектициды, активно используемые в аграрной отрасли. Исследователи также объяснили, что некоторые бактерии кишечника, пытаясь защитить себя от этой химии, вырабатывают в себе устойчивость к антибиотикам, что затрудняет лечение в случае инфекционных заболеваний.

"Мы обнаружили, что многие химические вещества, хотя и разработаны для воздействия на конкретные цели, такие как насекомые или грибки, также влияют на бактерии нашего кишечника. Мы были удивлены тем, насколько мощными были некоторые из них", – сказала соавтор исследования доктор Индра Ру.

Она отметила, что большинство из этих веществ ранее считались безопасными для человеческого организма, но исследование показало, что это не так.

Ведущий автор статьи, профессор Киран Патил, заявил, что одним из простых способов уменьшить потенциальный вред от употребления фруктов и овощей является их тщательная промывка.

"Грязные" и "чистые" овощи и фрукты

Американская неправительственная организация Environmental Working Group (EWG), которая занимается проблемами экологической чистоты товаров повседневного потребления, составила список продуктов питания, которые в среднем содержат больше всего остатков пестицидов.

"Грязная дюжина", в частности, включает следующие продукты:

Шпинат. Капуста кале, коллард и горчичная зелень. Клубника. Виноград. Нектарины. Персики. Черешня. Яблоки. Ежевика. Груши. Картофель. Черника.

Продукты из этого списка EWG рекомендует покупать только в том случае, если они "органические", то есть выращены без использования агрохимии.

Вместе с тем у EWG есть и список "чистых" овощей и фруктов, которые почти не содержат пестицидов, поэтому их можно покупать без особых оговорок:

Ананас. Сладкая кукуруза (свежая и замороженная). Авокадо. Папайя. Лук. Замороженный сладкий горошек. Спаржа. Капуста. Цветная капуста. Арбуз. Манго. Бананы. Морковь. Грибы. Киви.

