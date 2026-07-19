Некоторые привычки перед сном помогут снизить боль в суставах даже без лекарств.

Боль в суставах по ночам – довольно распространенная проблема. При этом без должного внимания такая боль нередко приводит к хроническому недосыпу, что, в свою очередь, может серьезно сказаться на здоровье человека. Врачи из портала Sword Health объяснили, почему болят суставы - что делать в домашних условиях, чтобы уменьшить это ощущение и в каких случаях лучше обращаться к профессионалам.

Ночная боль в суставах - причины и самостоятельное лечение

После насыщенного дня многие ложатся в постель в надежде наконец отдохнуть, но вместо этого начинают сильнее чувствовать боль в коленях, бедрах, пояснице или других суставах. Такой замкнутый круг в англоязычных странах даже получил отдельное название – "пейнсомния": когда боль ухудшает сон, а недостаток сна, в свою очередь, усиливает неприятные ощущения.

Почему ночью болят колени и другие суставы

Видео дня

Дело в том, что когда человек ложится спать, в организме происходят естественные изменения, которые могут увеличивать чувствительность тела: замедляется кровообращение, вокруг воспалений может скапливаться жидкость, а уровень кортизола – гормона, помогающего сдерживать воспаление, – снижается.

Кроме того, согласно исследованию Оксфордского университета, ночью человека меньше отвлекают внешние раздражители, поэтому дискомфорт ощущается сильнее, особенно при артрите или остеоартрозе.

Как убрать боль в суставах в домашних условиях

Хотя полностью избавиться от боли за один вечер вряд ли получится, регулярное соблюдение нескольких простых рекомендаций может заметно улучшить самочувствие. Главное – сделать эти привычки частью ежедневного режима, а не использовать их только тогда, когда боль уже мешает уснуть.

Сделайте легкую растяжку перед сном. Потратьте всего несколько минут на простые упражнения: подтяните колено к груди, аккуратно поверните корпус в стороны или выполните мягкую растяжку шеи. Медленные движения вместе со спокойным дыханием помогают расслабить мышцы, уменьшить скованность и подготовить тело к отдыху.

Подберите удобное положение для сна. Одна из самых распространенных причин, почему болят суставы ночью - это неправильные условия самого сна. Так, например, если вы спите на боку, желательно положить подушку между коленями, а если на спине – под голени. Это снижает нагрузку на поясницу, бедра и колени.

Используйте источники тепла. По данным исследования из журнала ACR, теплый душ вечером или грелка на 10–15 минут помогают при болях в суставах, так как расслабляют мышцы и уменьшают ощущение скованности. Однако если сустав заметно опух, покраснел или стал горячим на ощупь, от прогревания лучше отказаться, чтобы не усилить воспаление.

Как снять боль в суставах ног в домашних условиях - полезные привычки

То, что вы делаете днем, также напрямую влияет на самочувствие ночью, так что если уделять внимание суставам регулярно, а не только перед сном, вероятность ночных болей будет постепенно снижаться.

Попробуйте дыхательные упражнения. Перед сном достаточно уделить пять минут медленному глубокому дыханию. Такая практика помогает расслабить нервную систему, отвлечься от неприятных ощущений и облегчает засыпание, благодаря чему сон становится более спокойным.

Ищите причину боли, а не только снимайте симптомы. Порой от места боли зависит и то, что делать: если болят колени - часто достаточно помассировать их, а если поясница - приложить компресс. Однако все это дает лишь временное облегчение, тогда как при постоянной боли важно устранить ее источник. Поэтому если вы хотите добиться более длительного результата, желательно прислушиваться к рекомендациям лечащего врача.

Обратите внимание на состояние матраса. Согласно исследованию из журнала Springer, для здоровья спины и суставов лучше всего подходят матрасы средней жесткости. Причем если заменить старый матрас пока затруднительно, попробуйте регулярно переворачивать его или использовать специальную ортопедическую прокладку (топпер).

Больше двигайтесь в течение дня. Умеренная физическая активность помогает сохранять подвижность суставов и улучшает их питание. Даже ежедневные прогулки, легкая гимнастика или простые упражнения для ног, бедер и поясницы могут уменьшить вечернюю скованность и сделать ночной сон более комфортным.

В целом, о том, что делать - если болят суставы, спина или любые другие части тела - всегда лучше спрашивать врача. Своевременное обследование поможет определить причину проблемы и подобрать лечение, которое не только облегчит симптомы, но и поможет предотвратить их дальнейшее усиление.

Вас также могут заинтересовать новости: