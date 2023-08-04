До сих пор ученым не было известно о связи между добавленными сахарами и образованием камней в почках.

Потребление продуктов с добавлением сахара, таких как безалкогольные напитки, мороженое и пирожные, может увеличить риск образования камней в почках.

Исследователи обнаружили, что у людей с самым высоким потреблением продуктов с добавленным сахаром вероятность образования камней в почках была почти на 40% выше, передает The Independent.

Авторы исследования уточнили, что их работа нацелена на то, чтобы показать связь между потреблением добавленного сахара и камнями в почках. Однако, оно не показывает, как именно этот продукт повышает риск образования камней в организме человека.

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Как отметил доктор Сычуаньского медицинского колледжа Шан Инь, это исследование является первым, в котором сообщается о связи между потреблением добавленного сахара и камнями в почках.

Для исследования доктор Инь и его коллеги проанализировали данные более 28 тыс. человек, и пришли к выводу, что те, кто получал более 25% своей энергии из продуктов с добавленным сахаром, имели на 88% больше шансов на появление камней в почках, чем те, кто получал менее 5% энергии из добавленных сахаров.

"Нужны дальнейшие исследования для детального изучения связи между добавленным сахаром и различными заболеваниями или патологическими состояниями. Например, какие типы камней в почках больше всего связаны с потреблением добавленного сахара", - прокомментировал ученый.

Излишнее потребление сладкого

Ученым давно известно, что излишнее потрнебление сахара ведет к ожирению, увеличивает риск воспалительных заболеваний кишечника, диабета.

Диетологи всего мира советуют людям не злоупотреблять сладкими напитками и едой с добавленным сахаром.

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