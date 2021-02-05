Аамериканские ученые выяснили, что употребление слишком большого количества жира и сахара изменяет микробиом на всю оставшуюся жизнь.

Выбор продуктов питания в детском возрасте оказывает влияние на всю жизнь. И если ребенок часто налегает на фастфуд, то его здоровью могут грозить серьезные проблемы.

Читайте такжеАмериканские ученые доказали, что аутизм у ребенка можно точно предсказать по анализу крови материОб этом свидетельствуют данные исследования ученых Калифорнийского университета. Наблюдая за лабораторными мышами, американские ученые выяснили, что употребление слишком большого количества жира и сахара изменяет микробиом на всю оставшуюся жизнь, даже если впоследствии человек переходит на более здоровое питание. Микробиомом называют композицию бактерий в кишечнике. Триллионы этих микроорганизмов оказывают решающее воздействие на многие аспекты здоровья, начиная от иммунной системы и заканчивая скоростью старения.

Американское исследование является одним из первых, показывающих заметное сокращение общего количества и разнообразия кишечных бактерий у взрослых мышей, которые в молодости получали нездоровое питание. При этом авторы исследования подчеркивают, что наблюдаемый эффект полностью соответствует тому, что отмечается у детей на Западной диете. Она содержит большое количество жирных и сладких продуктов. Микробиом таких детей в течение долгих лет демонстрирует последствия неправильного питания. Они наблюдаются в течение не менее 6 лет уже после наступления пубертата, передает medikforum со ссылкой на Journal of Experimental Biology.

Микробиом относится ко всем бактериям, грибкам, паразитам и вирусам, проживающим внутри человека или животного. Большинство из этих микроорганизмов пребывают в кишечнике, многие полезны, они расщепляют пищу, помогают синтезировать важнейшие витамины и укрепляют иммунную систему. Крайне важно соблюдать баланс между болезнетворными и полезными микроорганизмами.

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Автор: УНИАН