Доктор медицины Кортни Д'Анджело советует есть на завтрак продукты, которые содержат белок и клетчатку.

Для укрепления иммунитета человек должен учитывать несколько факторов - достаточно спать, не подвергаться стрессу, поддерживать уровень физической активности,сбалансированно питаться.

Для сбалансированного питания зарубежный диетолог, доктор Кортни Д'Анджело советует правильно завтракать, пишет medikforum. Врач отмечает, что многие люди употребляют с первым приемом пищи продукты, которые на самом деле являются "худшим вариантом завтрака" по отношению к иммунитету. Такой едой эксперт считает изделия из белой рафинированной муки – печенье, бисквиты, блины, булки, вафли.

"Чтобы начинать день с пользой для иммунитета, следует избегать блюд, содержащих добавленный сахар, обедненных белком и клетчаткой. Такая пища – худший вариант завтрака для организма", - рассказала диетолог.

По ее словам, изделия из белой муки практически лишены белка и клетчатки. К тому же часто употребляются в сопровождении сладких дополнительных ингредиентов – сгущенного молока, сливок, джема или варенья. В результате организм перегружается добавленным сахаром и жиром, его поджелудочная железа и печень работают на износ – все это угнетает иммунную систему.

Читайте такжеНа сон грядущий: что можно съесть на ночь без вреда для фигуры

"Продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов поднимают уровень глюкозы в крови, что может усиливать воспаление и вести к ослаблению иммунной системы из-за того, что организм переутомляется и не получает питательных веществ, необходимых для функционирования", - объяснила Д'Анджело.

Врач подчеркнула, что на завтрак нужно есть достаточно белка, клетчатки. Чтобы не отказываться от мучного на завтрак, медик рекомендует использовать при приготовлении протеиновый порошок, готовую клетчатку, а также употреблять вместе с яичным белком, овощами, ягодами, несладкими фруктами. Но даже таким образом не следует завтракать регулярно или часто – нужно предпочитать более здоровые варианты.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова