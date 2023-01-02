Ограничивайте потребление сахара на протяжении всей жизни, а детям до 2 лет вообще не добавляйте в пищу сахар.

В Министерстве здравоохранения Украины в разгар новогодних праздников, когда детям дарят много сладостей, объяснили, сколько сахара за день может съедать ребенок.

"25 г или 5 чайных ложек без горки – именно такая суточная норма сахара для детей по рекомендации Всемирной организации здравоохранения", — сообщила пресс-служба Минздрава.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара в течение всей жизни, а детям до 2 лет вообще не рекомендовано употреблять добавленные сахара.

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Как уменьшить количество сахара в рационе?

Приучайте детей пить воду, а не сладкие напитки.

Во время приготовления блюд дома добавляйте меньше сахара, чем в рецепте.

Вместо мороженого делайте домашний йогурт без сахара или взбивайте сливки в блендере со свежими фруктами.

Замените конфеты фруктами.

Мед и сухофрукты желательно ограничить до 2 порций в день (одна порция составляет 15 г).

Выбирайте продукты с минимальным содержанием сахара.

Как употреблять меньше сладкого: советы диетолога

Врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко рассказала, как можно обмануть организм, который из-за стресса требует сладкого.

"Хрустящие овощи капуста, морковь, свекла – они могут дать тот антистрессовый резерв и ресурс", — говорит она.

Жажду сладкого можно обмануть и, кроме овощей, заменить бобовыми, такими как фасоль, чечевица или горох. Также надо отдавать предпочтение клетчатке, которая есть во фруктах, овощах, зелени и хлебе.

Однако сладкое не надо полностью исключать из своего рациона: надо есть варенье, мед или черный шоколад.

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