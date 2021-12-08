В ведомстве напомнили, что каждый день человек должен получать достаточное количество жидкости.

Многие из нас, когда нам хочется пить, часто покупают сладкие газированные негазированные напитки. Однако они часто ошибочно могут восприниматься как альтернатива воде и другим здоровым напиткам.

Как отметили в Центре общественного здоровья Украины, каждый день человек должен получать достаточное количество жидкости. Это снижает риск обезвоживания - состояния, которое может вызвать перегрев тела, привести к запорам и камням в почках.

Тем не менее, если люди постоянно употребляют сладкие напитки, то, во-первых, сталкиваются с проблемами со здоровьем. У них может появиться избыточный вес, ожирение, кариес и подагра, увеличивается риск сахарного диабета 2 типа, болезней сердца и тому подобное. Во-вторых, многие люди не осознают, сколько в их напитках сахара и сколько калорий.

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Предлагаем 5 советов от ЦОЗ, как уменьшить потребление сладких газированных напитков:

Пейте больше воды. Берите с собой бутылку с водой и наполняйте ее в течение дня. Когда вам захочется пить, вода будет всегда под рукой.

Захотели чего-то необычного? Добавьте к обычной или газированной воде кусок лимона, лайма или апельсина. Это улучшит вкус и сможете выпить больше воды.

Кроме воды, выбирайте чай и кофе (если нет противопоказаний). Не добавляйте к ним сахар или сиропы. Вместо взбитых сливок в кофе добавляйте обезжиренное или растительное молоко.

Читайте этикетки! Когда выбираете напиток, обращайте внимание на состав продукта, содержится ли там сахар и какова пищевая ценность. Выбирайте напитки с низким содержанием калорий, без добавленных сахаров и без насыщенных жиров.

Не храните сладкие напитки дома. Так у вас будет меньше соблазна взять еще бутылочку.

"Помните, в составе сладких напитков "сахар" может маскироваться под разными названиями: кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы; фруктоза; мед; сироп; сахароза; декстроза; концентрат фруктовых соков и тому подобное. Учитывайте это, когда выбираете напиток", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее эксперты назвали продукты, от которых нужно отказаться женщинам после сорока лет. В частности, речь идет о газированные напитки.

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Автор: Виктория Гордиенко