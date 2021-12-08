Многие из нас, когда нам хочется пить, часто покупают сладкие газированные негазированные напитки. Однако они часто ошибочно могут восприниматься как альтернатива воде и другим здоровым напиткам.
Как отметили в Центре общественного здоровья Украины, каждый день человек должен получать достаточное количество жидкости. Это снижает риск обезвоживания - состояния, которое может вызвать перегрев тела, привести к запорам и камням в почках.
Тем не менее, если люди постоянно употребляют сладкие напитки, то, во-первых, сталкиваются с проблемами со здоровьем. У них может появиться избыточный вес, ожирение, кариес и подагра, увеличивается риск сахарного диабета 2 типа, болезней сердца и тому подобное. Во-вторых, многие люди не осознают, сколько в их напитках сахара и сколько калорий.
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Предлагаем 5 советов от ЦОЗ, как уменьшить потребление сладких газированных напитков:
- Пейте больше воды. Берите с собой бутылку с водой и наполняйте ее в течение дня. Когда вам захочется пить, вода будет всегда под рукой.
- Захотели чего-то необычного? Добавьте к обычной или газированной воде кусок лимона, лайма или апельсина. Это улучшит вкус и сможете выпить больше воды.
- Кроме воды, выбирайте чай и кофе (если нет противопоказаний). Не добавляйте к ним сахар или сиропы. Вместо взбитых сливок в кофе добавляйте обезжиренное или растительное молоко.
- Читайте этикетки! Когда выбираете напиток, обращайте внимание на состав продукта, содержится ли там сахар и какова пищевая ценность. Выбирайте напитки с низким содержанием калорий, без добавленных сахаров и без насыщенных жиров.
- Не храните сладкие напитки дома. Так у вас будет меньше соблазна взять еще бутылочку.
"Помните, в составе сладких напитков "сахар" может маскироваться под разными названиями: кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы; фруктоза; мед; сироп; сахароза; декстроза; концентрат фруктовых соков и тому подобное. Учитывайте это, когда выбираете напиток", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее эксперты назвали продукты, от которых нужно отказаться женщинам после сорока лет. В частности, речь идет о газированные напитки.