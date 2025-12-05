Приправы могут изменить пищевую ценность блюда, быстро добавляя к нему калории, жир и соль.
Диетологи утверждают, что приправы можно использовать умеренно, пишет Today. Но, по их словам, есть приправа №1, которой следует избегать, если вы следите за весом.
Диетолог Лиза Янг посоветовала отказаться от майонеза, если хотите похудеть. Она рассказала, что майонез содержит много жира и калорий, поэтому это наименее полезная приправа для тех, кто стремится похудеть.
Диетолог Натали Риццо добавила, что майонез также содержит значительное количество насыщенных жиров.
Сколько калорий в майонезе
По данным Министерства сельского хозяйства США, одна столовая ложка майонеза содержит 94 калории и 10 граммов жира, включая 1,6 грамма насыщенных жиров.
Почему майонез вреден
Исследования показали, что употребление большого количества насыщенных жиров связано с набором веса. Кроме того, именно эти жиры могут повышать уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Американская кардиологическая ассоциация предупредила, что слишком большое количество калорий из любого источника может привести к набору веса.
Что советуют диетологи
Яен отметила, что если вы любите майонез, ешьте его, но умеренно и ограничьте употребление других жирных добавок.
Риццо добавила, что для майонеза обычно достаточно одной столовой ложки.
"Иногда вам может понадобиться немного больше рекомендуемой порции, и это нормально, но не делайте так каждый раз", - предупредила она.
Другие новости о похудении
Ранее диетологи рассказали, что некоторые чаи могут способствовать снижению веса благодаря антиоксидантам, которые ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение.
Диетологи отметили, что у людей, которые постоянно пьют чай, может быть меньше обхват талии и индекс массы тела, но другие привычки образа жизни также немаловажны.