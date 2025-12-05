Диетологи рассказали о популярной приправе, которая может сильно увеличить калорийность любого блюда.

Приправы могут изменить пищевую ценность блюда, быстро добавляя к нему калории, жир и соль.

Диетологи утверждают, что приправы можно использовать умеренно, пишет Today. Но, по их словам, есть приправа №1, которой следует избегать, если вы следите за весом.

Диетолог Лиза Янг посоветовала отказаться от майонеза, если хотите похудеть. Она рассказала, что майонез содержит много жира и калорий, поэтому это наименее полезная приправа для тех, кто стремится похудеть.

Диетолог Натали Риццо добавила, что майонез также содержит значительное количество насыщенных жиров.

Сколько калорий в майонезе

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна столовая ложка майонеза содержит 94 калории и 10 граммов жира, включая 1,6 грамма насыщенных жиров.

Почему майонез вреден

Исследования показали, что употребление большого количества насыщенных жиров связано с набором веса. Кроме того, именно эти жиры могут повышать уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация предупредила, что слишком большое количество калорий из любого источника может привести к набору веса.

Что советуют диетологи

Яен отметила, что если вы любите майонез, ешьте его, но умеренно и ограничьте употребление других жирных добавок.

Риццо добавила, что для майонеза обычно достаточно одной столовой ложки.

"Иногда вам может понадобиться немного больше рекомендуемой порции, и это нормально, но не делайте так каждый раз", - предупредила она.

