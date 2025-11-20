Регулярное употребление орехов, включая миндаль и пекан, связано с рядом преимуществ для здоровья.

Миндаль и пекан богаты ненасыщенными жирами и являются источником белка, клетчатки и других необходимых питательных веществ.

Миндаль и пекан обладают схожими полезными свойствами, но могут различаться по составу питательных веществ, пишет Verywellhealth.

Миндаль или пекан: какой орех полезнее

Пекан более калорийный и содержит больше полезных жиров. Миндаль содержит больше белка, кальция и витамина Е.

Основная пищевая ценность 30 г миндаля (около 23 целых ядер) по сравнению с 30 г орехов пекан (около 19 половинок) включает следующее:

Миндаль (30 г) / Орехи пекан (30 г)

Калорийность: 164 / 196;

Белки: 6,01 г / 2,6 г;

Жиры (в основном ненасыщенные): 14,1 г / 20,4 г;

Углеводы: 6,12 г / 3,94 г;

Клетчатка: 3,5 г / 2,72 г;

Сахар: 1,32 г / 1,12 г;

Кальций: 76,3 мг / 19,8 мг;

Магний: 76,6 мг / 34,4 мг;

Фосфор: 136 мг / 78,5 мг;

Калий 208 мг / 116 мг;

Фолат 12,5 мкг / 6,24 мкг;

Витамин E 7,26 мг / 0,397 мг.

Польза миндаля и пекана для здоровья

Регулярное употребление орехов, включая миндаль и пекан, связано с рядом преимуществ для здоровья, таких как:

поддержка здоровья сердца;

снижение смертности от всех причин;

снижение уровня "плохого" холестерина;

помощь в контроле веса, включая чувство сытости;

снижение риска диабета 2 типа;

поддержание здоровья кожи;

полезные питательные вещества.

Конкретное количество каждого из них варьируется в зависимости от вида ореха, но миндаль и пекан содержат питательные вещества, которые полезны для здоровья, такие как:

Мононенасыщенные жиры: помогают регулировать холестерин;

Белок: способствует насыщению, наращиванию и поддержанию мышц, костей, кожи и ногтей;

Кальций: способствует укреплению костей и зубов;

Витамин E: защищает клетки от повреждения;

Клетчатка: способствует насыщению, здоровью пищеварения и контролю уровня сахара в крови;

Калий: помогает регулировать кровяное давление и важен для здоровья сердца;

Фосфор: способствует укреплению костей и зубов, а также участвует в накоплении и использовании энергии в организме;

Рибофлавин: помогает преобразовывать пищу в энергию и играет важную роль в производстве эритроцитов;

Железо: переносит кислород к клеткам организма и участвует в выработке энергии;

Магний: способствует регуляции работы мышц и нервов, кровяного давления и уровня сахара в крови;

Антиоксиданты: помогают защищать клетки от повреждения и воспаления.

Меры предосторожности при употреблении орехов

Добавляя миндаль и пекан в рацион, учтите следующее:

Следите за размером порции и старайтесь потреблять от 30 до 60 г в день. Также важно вібирать орехи без каких-либо добавок.

Другие новости о пользе орехов

Ранее сообщалось, что будет с организмом, если есть грецкие орехи каждый день. Ученые отметили, что эти орехи позитивно влияют на все важнейшие органы человека.

В частности, исследования показали, что регулярное употребление грецких орехов может помочь в борьбе со стрессом, а в составе полноценного питания они могут улучшить общее самочувствие и усмтвенные способности.

