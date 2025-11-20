Миндаль и пекан богаты ненасыщенными жирами и являются источником белка, клетчатки и других необходимых питательных веществ.
Миндаль и пекан обладают схожими полезными свойствами, но могут различаться по составу питательных веществ, пишет Verywellhealth.
Миндаль или пекан: какой орех полезнее
Пекан более калорийный и содержит больше полезных жиров. Миндаль содержит больше белка, кальция и витамина Е.
Основная пищевая ценность 30 г миндаля (около 23 целых ядер) по сравнению с 30 г орехов пекан (около 19 половинок) включает следующее:
Миндаль (30 г) / Орехи пекан (30 г)
- Калорийность: 164 / 196;
- Белки: 6,01 г / 2,6 г;
- Жиры (в основном ненасыщенные): 14,1 г / 20,4 г;
- Углеводы: 6,12 г / 3,94 г;
- Клетчатка: 3,5 г / 2,72 г;
- Сахар: 1,32 г / 1,12 г;
- Кальций: 76,3 мг / 19,8 мг;
- Магний: 76,6 мг / 34,4 мг;
- Фосфор: 136 мг / 78,5 мг;
- Калий 208 мг / 116 мг;
- Фолат 12,5 мкг / 6,24 мкг;
- Витамин E 7,26 мг / 0,397 мг.
Польза миндаля и пекана для здоровья
Регулярное употребление орехов, включая миндаль и пекан, связано с рядом преимуществ для здоровья, таких как:
- поддержка здоровья сердца;
- снижение смертности от всех причин;
- снижение уровня "плохого" холестерина;
- помощь в контроле веса, включая чувство сытости;
- снижение риска диабета 2 типа;
- поддержание здоровья кожи;
- полезные питательные вещества.
Конкретное количество каждого из них варьируется в зависимости от вида ореха, но миндаль и пекан содержат питательные вещества, которые полезны для здоровья, такие как:
- Мононенасыщенные жиры: помогают регулировать холестерин;
- Белок: способствует насыщению, наращиванию и поддержанию мышц, костей, кожи и ногтей;
- Кальций: способствует укреплению костей и зубов;
- Витамин E: защищает клетки от повреждения;
- Клетчатка: способствует насыщению, здоровью пищеварения и контролю уровня сахара в крови;
- Калий: помогает регулировать кровяное давление и важен для здоровья сердца;
- Фосфор: способствует укреплению костей и зубов, а также участвует в накоплении и использовании энергии в организме;
- Рибофлавин: помогает преобразовывать пищу в энергию и играет важную роль в производстве эритроцитов;
- Железо: переносит кислород к клеткам организма и участвует в выработке энергии;
- Магний: способствует регуляции работы мышц и нервов, кровяного давления и уровня сахара в крови;
- Антиоксиданты: помогают защищать клетки от повреждения и воспаления.
Меры предосторожности при употреблении орехов
Добавляя миндаль и пекан в рацион, учтите следующее:
Следите за размером порции и старайтесь потреблять от 30 до 60 г в день. Также важно вібирать орехи без каких-либо добавок.
