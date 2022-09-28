Он замечает, что страна обеспечена вакцинами.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

Об этом шла речь во время его брифинге.

"В целом по стране происходит рост количества случаев коронавирусной болезни. В то же время у нас госпитализации на контролируемом уровне и нет волнообразного заполнения стационаров - так как это было в предыдущей волне роста случаев коронавирусной болезни", - отметил чиновник.

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Он также заявил, что в Украине сейчас есть необходимые вакцины против COVID-19.

Пандемия COVID-19

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом, получившим название COVID-19, стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане.

Уже в марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы Китая, ВОЗ признала случившееся пандемией. За последние годы мир пережил несколько волн коронавируса и были обнаружены новые штаммы.

Как ранее сообщал УНИАН, общемировая тенденция на рост новых случаев COVID-19 проявилась и в Украине.

4 сентября в Минздраве заявили, что в Украине началась новая волна коронавируса.

В министерстве отметили, что в Украине для вакцинации используются: вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech - для первичного курса вакцинации необходимо две дозы вакцины с интервалом в 3 недели; CoronaVac от Sinovac Biotech - две дозы с интервалом в 14-28 дней; Jcovden (Janssen) от Johnson&Johnson - достаточно одной дозы вакцины.

Ранее в сентябре Украина получила 400 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer от ЮНИСЕФ в рамках международной инициативы COVAX.

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