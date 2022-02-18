Ривненская область достигла признаков, которые позволяют рассмотреть вопрос об отмене красного уровня эпидопасности в регионе.

Первая область, находящаяся в красном уровне эпидемической опасности, стабилизировала ситуацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ривненская область достигла признаков, которые позволяют рассмотреть вопрос об отмене красного уровня эпидопасности в регионе. Это первая область, которая находится в красном уровне эпидопасности, стабилизировала эпидемическую ситуацию. Также анализ показывает, что в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская области могут достичь показателей, которые позволят отменить красный уровень", - отметил министр.

Также он сообщил, что по состоянию на сегодня в учреждениях здравоохранения находится на лечении 26 тыс. 052 пациента с подтвержденной коронавирусной болезнью. Всего в учреждениях здравоохранения выделено 72 тыс. 887 коек для лечения ковида. Загруженность коек с кислородом снижается и составляет 37,8%, пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, занято 28,3%.

"Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Несмотря на пик новых случаев, это первая волна, на пике которой у нас доступны более половины коек с кислородом. Именно вакцинация в Украине уже спасла уже около 21,5 тысяч жизней. Это означает, что количество умерших за все время пандемии удалось уменьшить на 17%", - сказал Ляшко.

По его словам, благодаря вакцинации более 50% взрослого населения Украины мы сейчас наблюдаем значительно более низкие цифры нагрузки на систему здравоохранения и "ковидной" смертности.

Ляшко добавил, что частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2-3 раза, по сравнению с Дельта-волной. А летальность уменьшилась в 4 раза - с 2,0% до 0,5%.

"Смертность - отложенный показатель. Показатель смертности начинает расти и, соответственно, падать на 2-3 недели позже, чем случаи и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, и, как ожидается, будет оставаться стабильно высоким еще около двух недель", - уточнил глава Минздрава.

Вместе с тем по данным Минздрав в Украине сократилось "желтая" зона эпидемической опасности: с трех до двух регионов. Киев перешел из "желтой" в "оранжевую" зону.

Таким образом, показатели "желтой" зоны имеют Полтавская и Черновицкая области.

Показатели красного уровня эпидопасности имеют Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ривненская, Хмельницкая области, остальные регионы – оранжевого.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 34 тыс. 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 3 тыс. 323 человека, умерли – 282.

За все время пандемии в Украине заболели 4 млн 672 тыс. 198 человек, выздоровели – 3 млн 896 тыс. 009, умерли – 104 тыс. 106.

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