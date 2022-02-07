На западе нашей страны наблюдается наихудшая эпидемиологическая ситуация, свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на понедельник, 7 января, в "красной" зоне эпидопасности в Украине остаются две области Украины – Ивано-Франковская и Ривненская.

Соответствующие оперативные данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.

На сегодняшний день, исходя из показателей регионов по индикаторам заболеваемости COVID-19, установленных постановлением правительства, четыре области соответствуют "желтой" зоне эпидопасности. Это Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская и Полтавская области.

Остальные – 18 областей и город Киев – соответствуют "оранжевой" зоне.

Читайте такжеЗаболеваемость коронавирусом в Украине на выходных традиционно пошла на спадНапомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, вызванная штаммом "Омикрон". В конце января чиновник добавил, что "Омикрон" обнаружили уже в 20 областях нашего государства.

Из-за ухудшения эпидситуации с 24 января "красный" уровень опасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января – в Ривненской области. Кроме того, во Львовской области с 26 января ужесточили карантинные ограничения.

2 февраля заместитель главы Минздрава – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что вскоре "красный" уровень эпидемической опасности может быть установлен еще в 6 областях – Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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