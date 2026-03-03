Простое наблюдение за птицами может замедлить старение мозга, - ученые

С возрастом структурная сложность и организация нашего мозга начинают уменьшаться.

Наблюдение за птицами - это больше, чем просто приятный способ скоротать время. Исследование предполагает, что профессиональные навыки орнитолога изменяют мозг таким образом, что это может помочь замедлить возрастное снижение когнитивных функций. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что нейробиологи уже знали, что приобретение новых навыков меняет мозг. Например, изучение нового вида спорта или языка приводит к незначительным изменениям в активности и структуре мозга.

Чтобы выяснить, влияет ли наблюдение за птицами на мозг, Эрик Винг из Йоркского университета в Канаде провел сканирование мозга людей, которые пытались определить разных птиц. Участники были из разных местных клубов любителей наблюдения за птицами и активного отдыха на природе, но 29 были опытными орнитологами, а 29 - новичками. Обе группы были схожи по возрасту, полу и образованию.

Сначала они видели изображение птицы. Затем им нужно было определить ту же птицу среди множества похожих видов. Они предприняли 72 попытки определить 18 различных видов птиц, включая шесть местных и 12 неместных. В статье сказано:

"Как и ожидалось, эксперты лучше новичков справлялись с идентификацией птиц, особенно тех, которые обитали в их местности. Это совпало с повышенной активностью в трех областях мозга, которые, как известно, участвуют в обработке визуальной информации, внимании и рабочей памяти (которая помогает нам удерживать и обрабатывать информацию в течение коротких промежутков времени). Эти же три области также были структурно более плотными и сложными".

В целом, это говорит о том, что процесс обучения идентификации птиц и последующая практика этого навыка со временем приводят к изменениям в мозге.

Важно, что с возрастом структурная сложность и организация нашего мозга начинают уменьшаться. Эта тенденция наблюдалась как у экспертов, так и у новичков-орнитологов, но у экспертов она была менее выражена.

"Это говорит о потенциальном замедлении возрастного снижения когнитивных функций", - говорят Винг и его коллеги в своем исследовании, опубликованном в журнале Journal of Neuroscience.

Другими словами, приобретение навыков, полученных в результате наблюдения за птицами, может быть полезно для когнитивных способностей по мере старения людей.

Исследование подтверждает идею о том, что задачи, требующие умственных усилий, помогают развивать когнитивный резерв - способность мозга хорошо функционировать, несмотря на старение или повреждения.

