Новое исследование опровергло теорию Трампа о связи парацетамола и аутизма

Доказано, что прием препарата во время беременности не повышает вероятность развития аутизма, СДВГ или умственной отсталости.

Утверждение президента США Дональда Трампа о связи приема парацетамола во время беременности с аутизмом у детей было опровергнуто новым крупным исследованием, пишет The Guardian.

В прошлом году Трамп предостерег беременных женщин от использования Тайленола – американского торгового названия парацетамола – во время беременности, утверждая, что его использование "может быть связано с очень повышенным риском развития аутизма". Теперь же крупный обзор 43 исследований, опубликованный в журнале The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, показал отсутствие доказательств такой связи.

"Этот систематический обзор и метаанализ не выявил доказательств того, что применение парацетамола матерью во время беременности увеличивает риск развития расстройств аутистического спектра, СДВГ или умственной отсталости у детей", – говорится в исследовании,

Видео дня

Исследование было проведено группой из семи исследователей из разных стран Европы. По их оценке, это "самый строгий анализ имеющихся на сегодняшний день данных". В изученных ими работах, сравнивающих показатели здоровья детей, рожденных от одной матери, были представлены данные о 262 852 детях в возрасте до 18 лет, прошедших обследование на аутизм, 335 255 – на СДВГ и 406 681 – на умственную отсталость.

"Послание ясно: парацетамол остается безопасным вариантом во время беременности при условии его приема в соответствии с рекомендациями. Это важно, поскольку парацетамол является препаратом первой линии, который мы рекомендуем беременным женщинам, испытывающим боль или жар, поэтому они должны быть уверены, что у них по-прежнему есть безопасный вариант для облегчения симптомов", - говорит руководитель исследования, профессора акушерства и перинатальной медицины Асма Халил.

Авторы исследования отмечают, что семейные и генетические факторы, включая тенденцию к передаче аутистических черт по наследству, являются более правдоподобными объяснениями ранее наблюдавшихся связей, чем любое прямое воздействие парацетамола.

Авторы также предполагают, что заболевание, которое побуждает женщину регулярно принимать парацетамол во время беременности, само по себе может играть более важную роль в формировании нейропсихического развития ребенка.

Трамп заявил о вреде парацетамола

Трамп сделал свое заявление во время пресс-конференции в Белом доме 22 сентября. Говоря о препарате, он сказал: "Принимать Тайленол вредно… Все беременные женщины должны поговорить со своими врачами об ограничении использования этого лекарства во время беременности… Не принимайте Тайленол. В этом нет ничего плохого".

При этом во Всемирной организации здравоохранения опровергли слова Трампа. В частности, представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что доказательства связи между употреблением парацетамола во время беременности и аутизмом остаются противоречивыми, и что ценность вакцин, спасающих жизни, не должна ставиться под сомнение.

Вас также могут заинтересовать новости: