Согласно новому исследованию, препараты для лечения судорог могут обратить вспять распространённые признаки аутизма.

Исследователи из Стэнфордского медицинского университета совершили прорыв в лечении аутизма. Как пишет DailyMail, они открыли новый препарат, который обращает вспять симптомы аутизма с помощью всего одной дозы.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, в результате изучения на мышах расстройства аутистического спектра (РАС), исследователи установили, что гиперактивность в ретикулярном ядре таламуса - части таламуса, отвечающей за обработку сенсорной информации, связана с аутистическим поведением.

Они вводили мышам препарат Z944, также известный как уликсакалтамид, который используется в качестве потенциального средства для лечения эпилепсии, при которой наблюдается судорожный синдром. Результаты оказались впечатляющими - введение препарата подавило активность этой области мозга, купировав симптомы аутизма.

"Исследователи обнаружили, что однократное введение препарата мышам устраняет симптомы, связанные с аутизмом, включая повышенную чувствительность к свету и звуку, самостимуляцию, повторяющееся поведение, социальные проблемы и повышенный риск судорог", - говорится в статье.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что процессы в мозге, контролирующие как эпилепсию, так и аутизм, могут пересекаться, что объясняет, почему люди с аутизмом чаще страдают судорогами.

Считается, что люди с аутизмом подвержены риску развития эпилепсии в 30 раз больше, чем население в целом. Это может со временем ухудшить когнитивные функции и привести к регрессу речи и социальных навыков.

Исследователи отметили, что Z944 может быть использован для лечения как аутизма, так и эпилепсии. Однако препарат пока не доступен для широкого применения и всё ещё проходит клинические испытания при эпилепсии. Также неясно, как эти результаты будут применимы к человеку.

