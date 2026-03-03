Специалист рассказала, есть ли реальная разница между мужскими и женскими дезодорантами.

Неприятный запах или чрезмерное потоотделение заставляют большинство людей пользоваться дезодорантами и антиперспирантами. Но все ли они безопасны и одинаково эффективны? Дерматовенеролог Наталья Попова в комментарии УНИАН рассказала, какой дезодорант от пота самый лучший, чем они отличаются, есть ли разница между "мужскими" и "женскими" средствами и к наличию каких компонентов в составе стоит проявить настороженность.

В чем разница между дезодорантом и антиперспирантом

По словам Поповой, дезодорант нейтрализует или маскирует запах. Он не влияет на потоотделение, а работает с бактериями, которые разлагают пот и создают запах. Антиперспирант же именно уменьшает количество пота, ведь содержит соли алюминия, которые временно блокируют потовые протоки.

Поэтому понять, какой тип дезодоранта лучше, можно, если ориентироваться на проблему - людям, которых беспокоит неприятный запах пота, от которого нужно избавиться, достаточно дезодоранта. А вот в случае чрезмерного потоотделения, которое доставляет неудобства - лучше подобрать антиперспирант.

Какой дезодорант лучше: шариковый или стик, спрей или гель

Специалист объяснила, что выбор формы антиперспиранта или дезодоранта зависит прежде всего от типа кожи и личных предпочтений, а не от эффективности средства. Она рассказала, какой дезодорант лучше - шариковый или спрей. Первый обеспечивает равномерное нанесение и является экономным, однако таким средствам нужно больше времени, чтобы впитаться. Второй тип, спреи, удобны в использовании, быстро высыхают и считаются более гигиеничными, однако из-за содержания спирта могут пересушивать кожу и вызывать раздражение.

Стики, говорит Попова, обычно имеют более плотную текстуру, но могут оставлять следы на одежде. Гелевые формулы комфортны в использовании и реже оставляют белые пятна, тогда как кремовые текстуры лучше всего подходят для чувствительной кожи.

"При атопии, раздражении, после лазерной эпиляции я рекомендую кремовые или гелевые текстуры без спирта", – добавила медик.

При этом, если средство подобрано правильно, его не нужно обновлять каждые несколько часов, только при необходимости. "Антиперспирант работает 24-48 часов, если наносить вечером на сухую кожу", - подытожила врач.

Какой дезодорант лучше и безопаснее - мужской или женский

Дерматолог считает, что в большинстве случаев это маркетинг, ведь базовые активные компоненты в средствах обоих типов одинаковы, поэтому нет окончательного ответа на вопрос о том, какой дезодорант самый безопасный. Впрочем, физиологически пот у мужчин может быть более интенсивным, но в то же время кожа подмышек не отличается в зависимости от пола, поэтому разница обычно в аромате, концентрации ароматизатора и иногда в более высокой концентрации солей алюминия в мужских линейках.

Какие вредные ингредиенты содержатся в дезодоранте

Попова также ответила, правда ли, что алюминий в дезодоранте вреден и каких ингредиентов следует избегать.

"Не существует универсального запрещенного перечня компонентов, но я рекомендую избегать в составе таких средств высоких концентраций Alcohol Denat, потому что он может провоцировать контактные дерматиты, усиливать сухость или чувствительность кожи", - отметила врач.

Также, по ее словам, лучше не делать выбор в пользу средств, которые имеют агрессивные ароматизаторы и потенциальные аллергены, как linalool, limonene, citral, если есть склонность к дерматиту. Для чувствительной кожи она советует выбирать средства без спирта, без ароматизаторов и те, которые содержат пантенол, аллантоин, церамиды - это безопасный состав дезодоранта по мнению специалиста.

По словам врача, на сегодняшний день нет убедительных доказательств связи солей алюминия в антиперспирантах с раком молочной железы или другими заболеваниями. Алюминий действует локально и практически не проникает системно в клинически значимых количествах. Но при поврежденной коже (например, после бритья) возможно раздражение. В то же время при гипергидрозе его высокие концентрации могут вызвать зуд.

справка Наталья Попова врач-дерматовенеролог, детский дерматовенеролог, косметолог, член EADV. Работает с различными дерматологическими заболеваниями, в частности акне, розацеа, пероральным дерматитом, контактными дерматитами, атопическим дерматитом, микозами и т. д.

